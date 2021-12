La cotización del dólar oficial cerró hoy en $ 108,29, con una suba de 14 centavos en relación al cierre de ayer, mientras que entre los bursátiles el contado con liquidación cae 0,8% y el MEP opera con un alza del 1%.

En el segmento informal, el denominado dólar "blue" se negoció con una merma de $ 1, a un promedio de $208 por unidad.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) cae 0,8%, a $ 201,75, mientras que el MEP avanza 1%, a $ 198,04, en el tramo final de la rueda.

En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense cerró a $ 102,72 por unidad, cuatro centavos arriba del cierre de ayer.

MIRÁ TAMBIÉN Vaca Narvaja participó de la inguración del Hub Logístico en la región centro de China

De esta forma, en la semana el tipo de cambio mayorista subió cuarenta y dos centavos respecto del cierre del jueves pasado.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $ 140,77 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 178,67.

Click to enlarge A fallback.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria asistió con US$ 160 millones las necesidades del mercado de cambio en la última jornada y culminó así el año con compras por casi US$ 5 mil millones.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 329,408 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 498,600 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 2.050 millones. (Télam)