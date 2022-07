El impacto económico de eventuales descubrimientos hidrocarburíferos en las Cuencas Argentina Norte (CAN) y Malvinas Oeste (MLO) podría tener un impacto económico equivalente al 3,6% del Producto Bruto Interno (PBI) en los años de mayor nivel de producción y exportación del recurso, con su correlato en la balanza comercial, la generación de empleo y el desarrollo de otros sectores productivos.

Así se desprende del Estudio de Impacto Económico del Desarrollo Hidrocarburífero Costa Afuera en Argentina que elaboró la consultora Ecolatina, en el que analizaron los alcances de posibles descubrimientos de hidrocarburos en ambas cuencas del Mar Argentino, en escenarios de hasta 10 desarrollos a un promedio de vida útil de 30 años.

En el caso de la Cuenca Argentina Norte se estimó que el crecimiento del PBI oscilaría entre el 0,24% en caso de un descubrimiento y 1,88% en el ejercicio máximo de 10 descubrimientos, en el promedio del desarrollo total, mientras que en el año puntual d de mayor nivel de producción y ventas, el PBI crecería entre 0,36% y 3,61% extra gracias a estos desarrollos.

Ese desempeño del sector también tendría fuerte repercusión en la balanza comercial, en el cual el reporte proyectó un crecimiento de entre el 3,4% y el 26,2%, en tanto que en el empleo se podría asistir a la creación de entre 27.000 y 212.000 puestos de trabajo promedio mantenidos entre directo, indirecto e inducido según la cantidad de descubrimientos en explotación.

MIRÁ TAMBIÉN Pérdidas de hasta 100% de productores cítricos en Entre Ríos por temporal de granizo y lluvia

Si se analiza cada etapa del Proyecto Tipo (Exploración 2 años, Delineación 4 años, Desarrollo 8 años, Producción 22 años), los efectos se van incrementando fuertemente por etapa.

Así, por ejemplo, se puede proyectar un crecimiento del PBI promedio durante los años de cada etapa para el caso de 5 Descubrimientos: Exploración 0,03%, Delineación 0,04%, Desarrollo 0,33% y Producción 1,57%.

La industria hidrocarburífera offshore precisa del desarrollo de una amplia cadena de valor de proveedores, entre los que se encuentran las embarcaciones de alta mar, aviación, construcción y mantenimiento de plataformas, buceo, ingeniería, hotelería, etcétera.

De esta manera, los sectores más beneficiados serían Transporte marítimo/áereo (0,5%-3,7%), Electricidad, Gas, Agua (0,2%-2%), Hoteles y Restaurantes (0,2%-1,5%).

Actualmente, se reseñó, el offshore tiene una gran importancia en la economía argentina: participa en un 0,2% del PBI y del Valor Bruto de la Producción, pero al sumar los efectos indirectos e inducidos esa participación pasa a ser del 0,6%, en tanto que genera empleo para 72.000 personas.

Respecto al efecto en la matriz energética, la investigación presupone que en caso de existir nuevos descubrimientos offshore "los impactos directos serían enormes", ya que se estima que un solo descubrimiento con un plateau 80 kbbl/d representaría al año el 15% de la producción actual total del país; con 5 descubrimientos y plateau 400 kbbl/d se elevaría al 73% y con la hipótesis de 10 descubrimientos y un plateau 800 kbbl/d sería 1,45 veces la producción actual.

En cuanto a las inversiones que demandarían todas las etapas de cada área, a lo largo de su vida útil, se estima para 1 descubrimiento un monto de US$ 5.305 millones, es decir aproximadamente 1 vez la inversión en upstream argentina de 2021, mientras que 5 descubrimientos alcanzaría los US$ 26.525 millones y 10 descubrimientos un monto total de US$ 53.050 millones, equivalentes a 10 veces la inversión en upstream en argentina por año.

Finalmente, en el ejercicio realizado por Ecolatina se evaluó el peso de las ventas o exportaciones totales en cada uno de los escenarios, ya que se supone que todo lo producido en el Mar Argentino tendría como destino el mercado externo debido al abastecimiento del mercado local desde Vaca Muerta.

En ese caso, 1 descubrimiento significarían exportaciones totales por US$ 44.708 millones, es decir un 11% del PBI argentino de 2020; 5 descubrimientos US$ 223.428 millones (57%) y 10 descubrimientos US$ 447.076 millones (1,15 veces).

Ese movimiento de producción y ventas tendría su correlato en la recaudación anual, ya que 1 descubrimiento aportaría en su plateau de desarrollo unos US$ 700 millones (53% de las regalías petroleras actuales), 5 descubrimientos US$ 4000 millones (3 veces las regalías petroleras actuales), y 10 descubrimientos US$ 8300 millones (6,4 veces las regalías petroleras actuales). (Télam)