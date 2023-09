El déficit comercial de Estados Unidos aumentó en julio en US$ 1.300 millones, ubicándose en US$ 65.000 millones, un nivel menor al estimado inicialmente, según datos difundidos hoy por el Departamento de Comercio, con sede en Washington.

La balanza comercial, entendida como la diferencia entre exportaciones e importaciones, alcanzó un rojo de US$ 65.000 millones en julio.

El alza responde a un incremento de las importaciones que resultó ser mayor al de las exportaciones: las mismas aumentaron 1,7%, alcanzando los US$ 316.700 millones y motorizadas, especialmente, por los bienes de consumo como celulares y de equipamiento de capital.

Se estima que las importaciones sigan una tendencia alcista en los próximos meses de cara a las ventas de fin de año y la robusta demanda de los consumidores norteamericanos.

En tanto, las exportaciones aumentaron 1,6% y se ubicaron en US$ 251.700 millones, aunque cayeron 3,5% en la comparación anual a causa de una menor demanda.

Estas últimas se vieron impulsadas por los envíos al exterior de bienes industriales y automóviles, que, en ambos casos, registraron incrementos en julio.

De todos modos, la suba del déficit en julio fue menor a la anticipada pues los economistas estimaban un rojo de US$ 68.000 millones.

Uno de los desequilibrios en el comercio de Estados Unidos se encuentra en el vínculo con China, su principal socio comercial.

El déficit con el país asiático se profundizó en US$ 1.200 millones (5,4%), alcanzando los US$ 24.000 millones, según datos del Departamento de Comercio, recopilados por las agencias de noticias AFP y Bloomberg.

Estados Unidos también mantiene déficits con la Unión Europea (US$ 17.300 millones), y con México (US$ 12.800 millones), segundo y tercer socio comercial, respectivamente.

En tanto, los mayores superávits fueron con Países Bajos (US$ 4.500 millones), Sudamérica y Centroamérica (US$ 4.100 millones), Hong Kong, Bélgica y Australia (los tres con US$ 1.500 millones). (Télam)