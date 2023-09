Argentina tuvo en agosto un déficit comercial con Brasil de US$ 292 millones, cifra que se ubica por debajo del registrado el mes previo (de US$ -602 millones) y muy por debajo del récord reportado en junio (de US$ 1.024 millones), de acuerdo con un informe del Ministerio de Industria de Brasil analizado por la consultora Abeceb.

El trabajo indicó que, con este resultado, el déficit comercial de agosto registró un incremento del 17,4% i.a. respecto de agosto del año pasado que habían sido de US$ 249 millones, en un contexto en que los flujos comerciales mostraron una caída del 13,3% i.a. en el mismo mes, una de las mayores caídas desde 2020.

Así, en los ocho meses que van del año, la balanza comercial bilateral con Brasil lleva acumulado un déficit de US$ 4.455 millones, casi tres veces superior al de igual plazo de 2022, y más del doble que del déficit acumulado en todo el año pasado que fue de US$ 2.245 millones.

Con todo, este rojo acumulado en los 8 primeros meses de 2023 es el mayor de los últimos seis años, y el segundo más elevado desde 1999 – solamente lo supera el resultado observado en 2017 US$ -5.278 millones.

MIRÁ TAMBIÉN Jornada con menor dinamismo comercial y cotizaciones en mayoría estables en el mercado de Rosario

"Sin dudas y más allá de las restricciones a las importaciones, ha tenido un impacto muy negativo la sequía no sólo afectando las exportaciones agrícolas sino también disminuyendo la cantidad de materia prima agropecuaria disponible para molienda fundamentalmente de soja y derivando, por tanto en la necesidad de apelar al componente importado", explicó Abeceb.

En el detalle del intercambio, señaló que las importaciones desde Brasil totalizaron US$ 1.431 millones en agosto y cayeron un 8,4% ia, lo que conformó su primera contracción desde diciembre de 2022 (-14,5% i.a.) y la segunda desde la pandemia.

Esto sigue a varios meses de importaciones elevadas, especialmente mayo y junio, que mostraron los valores nominales más elevados desde 2011, al alcanzar los US$ 1.927 millones y US$ 1.951 millones, respectivamente.

En detalle, la caída se debe a una disminución del 7,5% i.a. en las cantidades importadas, ya que los precios de las importaciones se incrementaron en un 1,4% en el mismo periodo de comparación.

Al igual que las importaciones argentinas desde Brasil, las exportaciones presentaron una baja interanual del -13,3% i.a., totalizando US$ 1.139 millones y acumulando una disminución del 13,8% i.a. en los últimos cinco meses, el peor resultado en igual período desde la pandemia (-40,2% i.a. en abril-agosto de 2020).

Entre los productos de mayor participación en el total de exportaciones, la dinámica fue heterogénea, con el agro presentando una tendencia negativa, el sector de hidrocarburos una positiva, y el automotriz dando resultados encontrados.

(Télam)