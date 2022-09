El presidente de la empresa productora de neumáticos Fate, Javier Madanes Quintanilla, consideró hoy que el conflicto con el Sindicato de Trabajadores del Neumático “no es solo un tema paritario y salarial sino también un tema de cómo se trabaja”, y afirmó que la eventual apertura de las importaciones “no necesariamente corrige todos los problemas”.

“No es sólo un tema paritario y salarial sino también un tema de cómo se trabaja. Se trabaja mal, muy mal”, sostuvo Madanes Quintanilla esta mañana en diálogo con la radio FM Urbana Play.

Madanes Quintanilla hizo así referencia a que la discusión también involucra cuestiones de “productividad y eficiencia”.

“Para sobrevivir y tener un costo para competir con el producto importado y mandarlo al público a un precio que pueda digerir, hay que ser eficientes y eso no está ocurriendo hoy”, aseveró.

MIRÁ TAMBIÉN Los mercados de Nueva York abrieron con altibajos

En ese marco, señaló que los niveles de “scrap” –productos que se tienen que descartar en la línea de producción por no cumplir con los estándares- “son insólitos a nivel mundial”, y que el ausentismo “ha llegado al 14% o 15%”.

Protesta de SUTNA

“No estamos pudiendo con el gremio generar un modelo de trabajo en continuo, para no tener que hacer una limpieza de los equipos cada ocho horas. Eso no forma parte del convenio y es una ambición o llamémosle reivindicación que ellos tienen de no discutir este tema”, detalló.

MIRÁ TAMBIÉN Brasil habilitó el ingreso a su mercado para la trucha arcoiris argentina

Al respecto, el presidente de Fate dijo que, en el caso de implementar ese modelo, las firmas no quieren hacerlo “sin retribuirlo económicamente o sin adicionar personal”.

Del mismo modo hizo referencia a los cuestionamientos por parte del gremio acerca de la insalubridad del empleo.

“Conozco infinidad de trabajos que son más arduos y complejos, donde la parte ergonométrica está más exigida. Esa es otra fantasía que se ha puesto”, sostuvo Madanes Quintanila.

Tras un cuarto intermedio dispuesto el lunes último, las negociaciones entre ambas partes serán retomadas hoy a las 14 cuando se reunirán en el Ministerio de Trabajo.

En ese marco, el titular de Fate le reclamó a la representación sindical “demostrar la voluntad de hacer un cambio”.

“Las empresas tienen la mejor intención para destrabar esto a la mayor brevedad pero también tiene que haber una señal del gremio”, afirmó.

No obstante, cuestionó la “posición extrema” del secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), Alejandro Crespo, en contraposición con lo que “se encuentra en el mapa sindical de hoy en día”.

Por otro lado, consideró que la posibilidad de abrir las importaciones de neumáticos “no necesariamente corrige todos los problemas” ya que, en el caso de las terminales, se tratan de productos homologados para el montaje “y pueden tener un problema”.

“Tengamos en cuenta que es un momento muy especial en cuanto al drenaje de divisas así que es un esfuerzo que yo personalmente me agradaría que el Estado no tenga que hacer, no por un interés particular de las empresas sino porque hay otras prioridades, pero entiendo perfectamente lo que el ministro (de Economía, Sergio) Massa ha querido transmitir en señal de preocupación”, dijo Madanes Quintanilla.

Por último, señaló que los incrementos de precios de los neumáticos, previo al conflicto, eran “totalmente justificados por la evolución de los costos” con una brecha reducida respecto de la inflación, y responsabilizó a la cadena de distribución por la distorsión en los valores.

“Hicimos una presentación hace varios meses y concurrí tres veces a la Secretaría de Comercio donde mostramos la distribución de costos durante la gestión de (Roberto) Feletti. Lamento mucho que este informe no se haya puesto al conocimiento del público”, concluyó Madanes Quintanilla.

(Télam)