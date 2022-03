El intercambio comercial con Brasil durante febrero creció un 17% respecto a igual mes de 2021, el mayor de los últimos 3 años, pero a la vez significó un déficit para la Argentina de US$ 251 millones, producto de una caída de sus exportaciones y un incremento de las importaciones, de acuerdo a las cifras informadas por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior.

El resultado negativo del intercambio, según un informe elaborado por la consultora Abeceb en base al relevamiento de la dependencia brasileña, responde en parte a "una actividad económica casi planchada en Brasil y con la puerta abierta a una cuasi recesión en 2022, con una proyección de +0,3% para el PBI como consecuencia de la turbulencia política en la previa de las elecciones presidenciales".

A ese panorama que lleva a una reducción de las importaciones de productos argentino, se suma "la incertidumbre fiscal ante la flexibilización del techo de gasto, el bajo nivel de confianza de la población y el impacto recesivo de una tasa de interés positiva elevada, lo que es una mala noticia para las exportaciones industriales nacionales", agregó el informe.

En el segundo mes del año, el comercio con el socio mayor del Mercosur alcanzó los US$ 1.836 millones, un crecimiento de 10,6% interanual y de 17% respecto a febrero de 2020, aunque el déficit comercial para el país fue equivalente a los US$ 251 millones frente a un febrero de 2021 superavitario por US$ 143 millones con un acumulado en el bimestre de US$ 399 millones.

Estos resultados responden en parte al comportamiento de las importaciones argentinas, ya que las compras a Brasil volvieron a acelerarse en su comparación interanual (+37,7% i.a.) llegando a los US$ 1.044 millones, la mayor cifra para febrero desde 2018.

A su interior, la reducción del 3,5% i.a. en las importaciones de Mineral de Hierro y sus Concentrados y la caída del 34,9% i.a. en las importaciones de Vehículos para Transporte de Pasajeros se vieron más que compensadas por los aumentos en las importaciones de Productos Semiacabados, Lingotes y Otras Formas Primarias de Hierro o Acero (+117,4% i.a.), Papel y Cartón (+76,4% i.a.) y Partes y Accesorios de Vehículos Automotores (+35,12% i.a.).

Por el lado de las exportaciones, las ventas a Brasil en febrero evidenciaron la mayor caída interanual desde diciembre de 2020 (-12,1% i.a.), alcanzando los US$ 792 millones, la menor cifra mensual de los últimos 14 meses.

En su composición, si bien los Vehículos a Motor para el Transporte de Mercancías y Usos Especiales se contrajeron un 33,2% i.a. (pasaron de representar un 17,8% de las exportaciones a Brasil en feb-21 a un 14,3% en feb-22), los Vehículos para Transporte de Pasajeros se incrementaron un 65,8% i.a. y duplicaron su representación en los envíos totales hacia el vecino país.

A su vez, se destacó el desempeño de Polímeros de Etileno en Formas Primarias, que se incrementó un 143% en términos interanuales.

De esta manera, las importaciones acumularon US$ 1.987 millones en los dos primeros meses del año (US$ 470 millones contra el mismo periodo en 2021), superando a unas exportaciones de US$ 1.588 millones (con un rojo de US$ 107 millones contra el mismo periodo en 2021).

El saldo bilateral acumulado entre enero y febrero fue negativo por US$ 399 millones en contraposición a los primeros dos meses de 2021 cuando el saldo había sido positivo en US$ 178 millones, convalidando una tendencia al ensanchamiento del rojo bilateral con el principal socio comercial de la Argentina. (Télam)