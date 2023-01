El intercambio comercial con Brasil volvió a ser superavitario en diciembre para la Argentina con leve saldo favorable de US$ 4 millones, por lo que extendió la tendencia registrada en noviembre, luego de 11 meses consecutivos de déficit, de acuerdo con las cifras difundidas hoy por el Gobierno del vecino país y reseñadas por la consultora Abeceb.

No obstante, el acumulado entre enero y diciembre cerró con un déficit comercial para la Argentina de US$ 2.250 millones, una tendencia habitual desde 2004 y solo interrumpida en 2019 y 2021.

El superávit de diciembre fue consecuencia de la contracción del intercambio comercial, tanto por una caída de las importaciones, que disminuyeron un 20,5% interanual para alcanzar los US$ 981 millones, mientras que las exportaciones argentinas fueron por un monto total de US$ 978 millones, monto que significó una caída del 14,1% respecto a igual mes de 2021.

El rojo registrado en la medición de todo 2022 fue consecuencia de importaciones que crecieron muy por encima de las exportaciones: mientras que las compras sumaron US$ 15.358 millones y crecieron un 29,3% interanual., las ventas al vecino país llegaron a US$ 13.104 millones, con una suba de 9,7% interanual.

Los principales productos importados durante 2022 fueron los bienes de la industria automotriz, “Partes y accesorios para vehículos automotores” (US$ 1.629 millones y +43,2% de crecimiento interanual) y “Vehículos de pasajeros” (US$ 1.527 millones y +19,2% i.a.), y representaron poco más del 20% de las importaciones totales.

Por detrás siguieron los productos “Mineral de hierro y concentrados” (US$ 537 millones y -17,6% i.a.); “Papel y cartón” (US$ 483 millones y +33,0% i.a.) y “Motores de pistón y sus partes” (US$ 442 millones y +53,0%).

Los principales productos exportados durante 2022 fueron “Vehículos a motor para el transporte de mercancías y usos especiales” (US$ 2.514 millones y +7,4% i.a.) y “Vehículos de pasajeros” (US$ 2.037 millones y +37,6% i.a.), que representaron poco más de 1/3 de las exportaciones argentina hacia Brasil, seguidos de la exportación de “Trigo y centeno, sin moler” (US$ 1.607 millones y +6,4% i.a.) que explicó el 12,3% de los envíos totales hacia el país vecino.

De cara a 2023, Abeceb analizó que "el retorno de Lula a la presidencia y la reunión bilateral con Alberto Fernández durante su primer día de mandato -así como la confirmación de un segundo encuentro hacia fines del corriente mes- han incrementado las expectativas de un 2023 en el que podría profundizarse la relación bilateral con Brasil". (Télam)