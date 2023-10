(Por Juan Manuel Colombo) Los precios internacionales de los granos reflejan una alta volatilidad, en un mercado que centra su atención en la evolución de la cosecha estadounidense y los problemas climáticos en zonas productivas de Sudamérica -en especial en Brasil y la Argentina-, donde extensas zonas se ven afectadas por la falta de lluvias que condicionan el desarrollo de los cultivos e impactan en los valores de la soja, el maíz y el trigo.

La semana pasada cerró con signo positivo para los granos en el mercado de Chicago, más allá de la toma de ganancias de la última jornada por parte de los fondos especulativos.

En este caso la atención de los operadores pasa por el clima de Brasil y Argentina, donde los cultivos comienzan a sentir el estrés hídrico por la falta de lluvias en amplias zonas productivas.

Así, la soja ganó en los últimos cinco días 1,72%, equivalente a US$ 8,09 por toneladas en Chicago, mientras que el maíz avanzó 0,45% (US$ 1) y el trigo 1,08% (US$ 2,3).

MIRÁ TAMBIÉN Bodegueros y funcionarios analizarán en Mendoza El futuro del vino argentino

La atención del mercado esta puesta en la posibilidad de que persista la falta de lluvias en Sudamérica, lo que podría determinar una fuerte tendencia alcista para los granos en las próximas semanas.

En diálogo con Télam , la analista de mercados de la consultora FyO, Mariela Brandolin, dijo que "los precios venían deprimidos en la plaza de Chicago, hasta que el reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) trajo alivio".

"Sucedió que, mientras este país lleva prácticamente mitad del avance de cosecha, se recortaron los rindes más de lo esperado. En soja, el stock terminó resultando parecido al mes anterior, mientras que en maíz se vio un leve ajuste", dijo Brandolin.

También Brasil explicó la suba, debido a que el mercado descontaba una producción récord para el gigante sudamericano, a partir de una combinación climática con seca en el norte y un importante caudal de agua en el sur, producto del fenómeno de "El Niño", una proyección que ahora comenzó a ingresar en situación de duda.

MIRÁ TAMBIÉN Preocupación de empresarios frutícolas rionegrinos por la pérdida de hectáreas y puestos de empleo

"Lo cierto es que la falta de lluvias está abarcando una gran parte del área productiva de Brasil, generando un leve retraso en la siembra e incluso resiembras en algunos puntos", señaló Brandolin.

Esto significa que el mercado ya comienza a poner la mirada en Sudamérica y sus pronósticos climáticos.

Por su parte, el analista de mercados de la corredora Grassi, Juan Manuel Uberti, sostuvo que para el caso de la soja, es de esperarse en Estados Unidos "un nuevo ciclo de oferta ajustada en Norteamérica, finalizando la campaña nuevamente con bajos stocks".

"Recientemente se conocieron datos de molienda mensual optimistas y los stocks de aceite son los más bajos de los últimos 9 años. En maíz, la cosecha sería una de las mejores de la historia y dejaría indefectiblemente una gran recuperación en stocks", agregó Uberti.

Uberti dijo que "comienzan a definirse las siembras en Sudamérica y todo pareciera indicar que Brasil se encamina nuevamente a producciones muy abundantes de soja y maíz, con 162 y 119 millones de toneladas".

"Esto ya esta descontado en los precios, aunque, en el reciente comienzo de la siembra de soja ciertas regiones del centro-norte se encuentran con escasa disponibilidad de humedad y pronósticos de lluvias poco alentadores", señaló el analista.

Para Argentina, se esperan volúmenes de producción de soja y maíz en torno a niveles normales, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en torno a las 50 y 55 millones de toneladas, respectivamente.

No obstante, "el devenir climático será crucial para las labores de siembra, que ya exhibieron dificultades para el maíz temprano y cuando la intención era mayor, nos encaminamos nuevamente a una campaña de poco maíz de primera y mucho de segunda", advirtió la entidad bursátil.

"El Niño, si bien está consolidado en los modelos de pronóstico, aún no se materializa con lluvias significantes y gran parte del área agrícola mantiene escasas reservas de humedad", concluyó Uberti.

Por el lado del trigo, Brandolin señaló que, en el plano internacional, "Australia sigue ajustando producción, pero la noticia se ve algo opacada por el trigo barato de parte de Rusia".

De todos modos, "el mercado del cereal ya se torna más local y en cuanto a lo productivo lo que se ve es cada día más ajuste. La Bolsa rosarina ya está en 14.3 millones de toneladas y los 15 millones de toneladas parecen haber quedado como techo", finalizó Brandolin. (Télam)