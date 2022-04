El CEO de Syngenta, Antonio Aracre, consideró hoy "justo" el proyecto del Gobierno de establecer un impuesto a la renta inesperada, y destacó que de ese modo se lograría una "financiación genuina" para afrontar gastos extraordinarios.

"Me parece sano que cualquier tipo de gasto extraordinario que se plantee el Estado desde el punto de vista de la disciplina fiscal estén buscando una financiación genuina, eso habla de una responsabilidad y un cuidado", dijo Aracre esta mañana en declaraciones a AM 750.

Señaló que "si sólo se piensa en incrementar el gasto con emisión, a la larga eso termina en inflación y ese bono que se quiere dar para paliar la situación social al final de cuentas se transforma en un problema".

"Me parece justo -agregó- porque ese sector la está pasando mal mientras que todos los precios relativos de la economía se acomodan rápidamente, empezando por los precios, las tarifas, el dólar; la verdad es que los salarios están relegados. Y este grupo que no tiene paritarias, defensores, salgan beneficiados con este bono me parece adecuado", afirmó.

Asimismo, señaló que el impuesto "está apuntando a sectores que tienen mucha capacidad contributiva, no afecta a personas físicas, es un impuesto razonable".

No obstante, consideró que "va a ser de difícil aprobación" en el Congreso, y afirmó que "alguna vez nos debemos en Argentina un debate más profundo sobre una reforma tributaria integral".

"Muchas veces la gente que se pone en contra de los impuestos también reclama mejor educación pública, que los policías nos cuiden, que la Justicia funcione; si no queremos pagar impuestos, ¿cómo queremos recibir un buen servicio educativo o un buen servicio de seguridad?", concluyó Aracre. (Télam)