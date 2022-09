El CEO de Fate, Javier Madanes Quintanilla, propuso hoy llevar el conflicto del sector neumáticos a una "audiencia pública", haciendo que cada parte muestre sus argumentos y la documentación que los respalda. En diálogo con Antonio Fernández Llorente por La 990 Radio Splendid, Madanes Quintanilla lanzó la particular iniciativa como salida a los desacuerdos entre las partes, señalando que "bienvenida sea la audiencia pública, si se puede resolver este conflicto". El empresario cuestionó la metodología de negociación de los trabajadores del neumático al tomar las fábricas y aseguró desconocer el motivo que no permite llegar a un acuerdo. "No sé dónde está trabado el conflicto, pero yo ya le he dicho al ministro de Trabajo que ofrezco poner los papeles arriba de la mesa. Yo estoy cumpliendo con mis deberes. A la huelga hay derecho, ¿al bloqueo hay derecho? Yo no me pongo en pelotas en la casa del delegado", señaló. Por otra parte, Madanes Quintanilla reconoció que el miércoles tuvo un altercado subido de tono con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, lo que demuestra el nivel de tensión que el conflicto ostenta entre todos los protagonistas

"Tuve un altercado con Moroni y después le pedí disculpas", admitió, y agregó que "cuando uno comete un error debe reconocerlo"

Respecto del intercambio verbal, explicó que le molestó "en qué lugar se me puso, como si fuera responsable del deterioro económico de la Argentina". Tras 35 audiencias sin llegar a un acuerdo y con la advertencia del ministro Sergio Massa de abrir la importación de neumáticos, Madanes Quintanilla pidió también disculpas a la sociedad toda por esta situación. "Lamento profundamente estar jorobando a los trabajadores y a todos aquellos a quienes tienen un vehículo, para quienes un neumático hoy es un bien casi inaccesible", dijo. El empresario sostiene su postura en relación a la cifra de los sueldos de los trabajadores de Fate, que es desmentida por el gremio, al asegurar: "Nosotros aspiramos a que los trabajadores puedan mantener su poder adquisitivo con estas revisiones paritarias. Yo ofrezco poner los elementos para demostrar cómo nuestras ofertas pueden alcanzar a los $400 mil pesos brutos mensuales". En esa línea, indicó que "primero que miren los papeles, que no estén en la tribuna. Hay que ver con qué niveles de ausentismo se opera. Operamos con entre 10% y 14% de ausentismo". Con respecto a una posible solución cercana del conflicto, el empresario se mostró escéptico por la postura intransigente del gremio SUTNA y expresó que "no existe la franqueza de plantear cuáles son los objetivos"

"En mi historia yo me he sentado periódicamente a tomar un café, a almorzar, a debatir. No puedo aflojar con un señor que a mí no me deja ingresar a mi planta", finalizó. JM/JC/SPC NA