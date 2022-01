El petróleo Brent que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE) cotizaba hoy a un precio récord desde el 2014, tras un ataque perpetrado por drones en la capital Abu Dhabi en los Emiratos Árabes, que se suma a la preocupación en el mercado por una mayor escasez en la oferta.

El Brent, que junto con la variedad WTI arrastra una tendencia alcista en las últimas cuatro semanas, luego del desplome ocurrido en diciembre debido a los temores iniciales por la variante Ómicron, llegó a cotizar esta mañana a US$ 88,13 el barril, un nivel no visto desde octubre de 2014; para posteriormente bajar ligeramente y situarse a US$ 87,62.

Del mismo modo, el barril WTI registraba un alza de 1,77% y se comercializaba a US$ 85,30.

Un detonante para la remontada del precio del crudo ha sido la tensión geopolítica en el Golfo Pérsico, región donde se produce el 40% del petróleo de plataformas marítimas en el mundo, publicó la agencia de noticias Bloomberg.

MIRÁ TAMBIÉN El Ministerio de Trabajo fijó los requisitos del Repro II para los salarios de diciembre

Ayer, un ataque con drones provocó un incendio y al menos tres muertos y seis heridos en una estación de abastecimiento de petróleo en Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, el tercer mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

La Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (Adnoc) afirmó que el ataque no provocó interrupciones en su producción.

Click to enlarge A fallback.

El atentado fue reivindicado por los rebeldes hutíes de Yemen, en guerra desde 2015 con una coalición de países liderada por Arabia Saudita y que incluye a los Emiratos Árabes.

Si bien los Emiratos se retiraron de Yemen en 2019, Abu Dhabi sigue teniendo influencia en el conflicto brindando apoyo logístico y de entrenamiento al ejercito yemení.

MIRÁ TAMBIÉN Recomiendan al Gobierno de Santa Fe que declare la emergencia agropecuaria por sequía

La respuesta no tardó en llegar y, luego de mensajes de condena por parte de funcionarios estadounidenses, de la ONU y de la Unión Europea, la coalición encabezada por Arabia Saudita anunció que realizó ataques aéreos en la capital yemenita, Saná, en represalia por el ataque.

A los recientes hechos en Medio Oriente, se le suman las tensiones entre Rusia y occidente en Ucrania que podría perturbar el suministro de gas a Europa y la preocupación por una posible escalada militar así como una tendencia a un déficit en la oferta de crudo.

Los países productores nucleados en la OPEP han tenido dificultades para aumentar su producción en países como Libia, Angola y Nigeria, pese a que el cártel ha permitido mes a mes incrementar el tope de barriles ofertados.

Por su parte, la variante Ómicron no ha tenido grandes consecuencias en la demanda, la cual se esperaba que iba a registrar una merma debido a los rebrotes.

“La demanda sigue subiendo y las reservas caen, lo cual debería sostener precios altos este año”, explicó a la agencia Bloomberg Giovanni Staunovo, analista de la financiera suiza UBS.

Se espera que la tendencia alcista se siga sosteniendo y el banco Goldman Sachs prevé un barril de US$ 100 para el tercer trimestre.

La suba del crudo ha alimentado el alza en los commodities energéticos, uno de los principales impulsores de la inflación en el mundo junto con los alimentos.

La energía subió un 33,3% anual en diciembre en Estados Unidos, 30,9% en Italia, 26,4% en Canadá y 25,3% en Reno Unido, de acuerdo con un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Gobiernos como el de Joe Biden han intentado bajar el precio del crudo liberando barriles de sus Reservas Estratégicas, no obstante, hasta el momento, la medida no trajo resultados. (Télam)