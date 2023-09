La presidenta del Banco Nación (BNA), Silvina Batakis, afirmó hoy que la entidad se encuentra “trabajando” en una propuesta para adquirir acciones de la cerealera agroexportadora Vicentin, acreedora de una deuda de casi US$ 1.500 millones.

Batakis aclaró que la oferta que hará el banco podría ser “asociada” con alguna otra entidad del Estado, y que “no sería por el 100%” de las acciones.

“Nosotros venimos trabajando. Esta semana vamos a estar a full con eso. No me gustaría anticipar nada porque tenemos que ver técnicamente todas las posibilidades que tenemos, pero lo que no queremos definitivamente es que la empresa se desguace”, indicó Batakis esta mañana en diálogo con Radio 10.

El viernes pasado, el juez civil y comercial de la segunda nominación de la ciudad santafesina de Reconquista, Fabián Lorenzini, firmó la resolución que rechaza la homologación del acuerdo presentado por Vicentin para salir del concurso preventivo.

Como parte del fallo, Lorenzini ordenó la apertura del período de concurrencia, también conocido como 'cramdown' o salvataje, que comenzó a regir desde ayer hasta fines de este mes y que abre la posibilidad de la presentación de ofertas de interesados en administrar la compañía, incluida la propia concursada.

Vicentin, la principal empresa agroexportadora de capitales argentinos, entró en cesación de pagos en diciembre de 2019 y en marzo siguiente pidió su concurso preventivo, con créditos verificados por casi U$S1.500 millones.

“Fue una deuda que fue una estafa enorme para el Banco Nación. La gestión anterior, sabiendo que Vicentin se iba a la quiebra, le presta US$ 300 millones”, recordó Batakis.

La propuesta de la firma al BNA, el principal acreedor, no fue satisfactoria pues contemplaba un pago “a 56 años con quita de capital y si intereses”, señaló la funcionaria.

“El juez dijo que esa oferta no es buena y ahora finaliza el período de exclusividad, es decir, en la primera parte solamente la empresa podía hacer una oferta (para administrarla) y ahora ya no es exclusiva. El Estado y otras empresas privadas pueden hacer ofertas para quedarse con la empresa y hacerse cargo de sus deudas”, explicó.

Batakis resaltó la necesidad de un salvataje a Vicentin por la gran cantidad “de trabajadores directos e indirectos” que posee, así como el hecho de que es “insignia de Argentina y de nuestro sector agropecuario”.

Además, no descartó que cumpla, en manos del Estado, una función como empresa testigo, pero aclaró que ello dependerá de cómo resulte el paquete accionario.

De todos modos, más allá del BNA, “hay otras empresas a nivel mundial que quieren quedarse con la firma y harán propuestas”.

Recordó también que hubo “ofertas informales” previamente que “querían quedarse con una partecita de la empresa, mandando al resto al desguace”.

“De no ser aceptadas ninguna de las propuestas, ahí se continua con la quiebra, que sería una pena para todos”, advirtió.

Batakis, quien también oficia como coordinadora de equipos económicos de la campaña electoral de Unión por la Patria (UxP), destacó también el anuncio por el cual se elevó el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias a un equivalente de 15 salarios mínimos, vitales y móviles, y el proyecto de ley que busca establecer este criterio de forma permanente.

“Deja muy de manifiesto la coherencia de nuestro candidato a presidente, el ministro de Economía, Serio Massa, que desde hace que viene diciendo que el salario en relación de dependencia formal no es una ganancia, y también pone de manifiesto la incoherencia por parte de la oposición que venía diciendo en campaña que había que eliminarlo y que después terminó aumentando la cantidad de trabajadores que lo pagaba”, sostuvo la economista.

Del mismo modo, valoró la propuesta de elevar los tributos de Ganancias para grandes empresas: “Esperemos que en eso se sienten todos los legisladores y voten a favor de una medida progresiva”, concluyó Batakis. (Télam)