Una súbita caída de más del 18% en apenas seis horas se produjo esta mañana en el precio de Bitcoin (BTC), que pasó de US$ 52.000 a casi US$ 42.000, el mismo día en que El Salvador comenzó a adoptar a la principal criptomoneda como moneda de curso legal.

La venta masiva contagió a todo el mercado, que marcó caídas de entre el 30 y el 40% en el caso de algunas criptomonedas, y se produce después de un repunte de casi 75% desde finales de julio.

Aún así, Bitcoin encontró soporte y rebotó en su precio promedio en los últimos 50 días y recuperó parte de sus pérdidas para operar por encima de su promedio móvil de 200 días, de alrededor de US$ 46.000.

"Las ventas masivas misteriosas, o ventas masivas donde una razón legítima solo se encuentra significativa, son mucho más comunes en las criptomonedas que en otras clases de activos", dijo Stephane Ouellette, director ejecutivo y cofundador de FRNT Financial, en declaraciones a Bloomberg.

MIRÁ TAMBIÉN Cayó un 24% la importación de prendas de vestir entre enero y julio

La rapidez de la caída probablemente se aceleró luego de que liquidara las cuentas de más de 336.000 operadores de futuros -mercados en los que se apuesta a la suba o baja de un activo- en las últimas 24 horas y que equivale a unos US$ 3.600 millones, según datos de Bybt, una plataforma de información y comercio de futuros de criptomonedas.

El retroceso se produjo justo el día en el que Bitcoin fue adoptado por El Salvador como moneda de curso legal.

Al respecto, el presidente de la nación centroamericana, Nayib Bukele, dijo en Twitter que estaba "comprando la caída" y que se agregaron 150 monedas nuevas a las arcas del país, por lo que ahora tiene 550 Bitcoin.

Otras monedas que habían disfrutado de repuntes de precios aún mayores sufrieron más el derrumbe: Ether, el segundo activo digital más grande, pasó de US$ 3.900 a US$ 3.000 en cuestión de minutos mientras que Cardano (ADA) perdió alrededor de 15%, según CoinMarketCap.com.

También se vieron afectadas acciones de las empresas vinculadas a las criptomonedas: Coinbase Global Inc., el proveedor de una plataforma de negociación en línea para tales monedas digitales, cayó hasta un 5,7%, mientras que MicroStrategy Inc. bajó un 9,5%.

"No me sorprendió que Bitcoin no se recuperara tras las noticias de El Salvador, pero este retroceso es extraño, especialmente porque se produjo a media mañana y no poco después de la noticia", dijo Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co.

“Si fuera un 'dedo gordo' en un fondo de cobertura o una firma de corretaje, no será un problema. Si es algo más, me preocuparé mucho más", agregó. (Télam)