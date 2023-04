El Banco Central estableció modificaciones al pago de servicios profesionales y de fletes entre empresas vinculadas, con el objetivo de diferir 60 días los pagos (90 en el caso de fletes) y cuidar las reservas

Adicionalmente dispuso la autorización previa para el pago de intereses de deuda intraempresas, lo que en conjunto logra posponer pagos por US$ 2.000 millones hasta fin de año. La decisión fue comunicada luego de la reunión de Directorio en la que también se decidió elevar las tasa de interés de referencia en 300 puntos básicos llevándola del 78% al 81% nominal anual. En medio de la fuerte suba del dólar blue y los financieros, y con una tímida liquidación de divisas del agro en el Programa de Incremento Exportador en su tercer versión, la autoridad monetaria aumenta restricciones para evitar el goteo de las reservas. En un comunicado, el Directorio del BCRA especificó que "en el caso de que el acreedor sea una contraparte vinculada al deudor, se requerirá hasta fin de año la autorización previa para acceder al mercado de cambios para pagar servicios de intereses de deudas comerciales por importaciones de bienes y servicios y/o de préstamos financieros con el exterior". En tanto que, complementariamente, el Directorio del BCRA habilitó a las empresas a que realicen imposiciones remuneradas por dólar oficial por el importe en pesos equivalente a los intereses no cancelados o la utilización de divisas de disponibilidad propia que apliquen al pago de compromisos cuando el acreedor sea una contraparte vinculada. La medida, aclara el documento, no afecta al pago de los servicios que actualmente están alcanzados por el impuesto PAIS, como las plataformas de entretenimiento Netflix, Spotify, Youtube, que se seguirán realizando como en la actualidad.. Cuáles son los servicios diferidos y por cuanto tiempo.. Los servicios que se abonarán con un diferimiento mínimo de 60 días desde la fecha de aprobación del SIRASE y necesitaran de la autorización del BCRA son: S17. Servicios jurídicos, contables y gerenciales. S18. Servicios de publicidad, investigación de mercado y encuestas de opinión pública. S19. Servicios arquitectónicos, de ingeniería y otros servicios técnicos. S22. Otros servicios empresariales. En el caso que los pagos correspondan a contrapartes vinculadas del exterior por Servicios de fletes u Otros servicios de transportes, el pago se concretará a partir de los 90 días corridos desde la fecha efectiva de prestación del servicio. JMR/JC/GAM NA