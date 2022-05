El Banco Central (BCRA) cerró su participación de la semana en el mercado de cambios con compras por un total de US$162 millones.

De esta manera, la autoridad monetaria cerró la jornada de hoy con compras por unos US$ 60 millones de dólares.

La semana había comenzado con un saldo positivo para el Central por US$ 150 millones, el martes finalizó con un saldo positivo de US$2 millones, el miércoles no operó el mercado por el feriado en conmemoración por el Día de la Revolución de Mayo, y ayer vendió otros US$ 50 millones.

Hasta el momento, la entidad que conduce Miguel Pesce lleva comprados en mayo alrededor de US$ 930 millones.

El BCRA busca cumplir con la meta de acumulación de US$ 5.800 millones en reservas fijada en el programa económico acordado con el FMI de la mano de una mayor liquidación del campo. (Télam)