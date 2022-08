El Banco Central (BCRA) acumula compras en la semana por más de US$160 millones y suma 12 ruedas con saldo positivo por unos US$310 millones, mientras el Gobierno trabaja junto con los principales sectores exportadores y organismos internacionales para reforzar las reservas internacionales.

La semana pasada la autoridad monetaria había realizado compras netas por cerca de US$ 150 millones en el mercado cambiario, y en la actual había comenzado con un saldo positivo para el Central por US$ 140 millones, lo que representó el monto diario más alto desde fines de junio pasado.

En ese secuencia de compras en el en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), el martes adquirió US$5 millones, el miércoles consiguió US$ 6 millones, el jueves compró 11 millones de dólares y en la jornada de hoy obtuvo US$1 millón.

De esta forma, tras 12 ruedas consecutivas con saldos a favor por su intervención, el BCRA redujo el rojo de agosto a unos US$ 537 millones aproximadamente.

MIRÁ TAMBIÉN El BCRA analiza prohibir la venta de dólar ahorro a quienes reciban subsidios energéticos

Uno de los principales factores que están influyendo en la posibilidad del Central de comprar divisas en el mercado cambiario es la menor demanda de dólares para importación de energía, luego de que en julio alcanzara un récord de US$ 2.400 millones.

Al respecto, el presidente del Central, Miguel Pesce, aseguró días atrás que esperan que las importaciones de agosto queden por debajo de los US$ 1.800 millones y que septiembre se ubiquen en el orden de los US$ 900 millones, un nivel similar al que tuvieron en abril, y merme así la presión cambiaria.

"A fin de agosto podemos terminar en una situación de empate o de recuperación parcial de reservas", anticipó días atrás el titular del BCRA.

Desde el 1 de julio pasado el Central acumula un saldo vendedor de unos US$ 1.840 millones, en gran parte impulsados por el incremento de la importación de energía (+156% en junio de 2022 contra junio de 2021, según datos del Indec).

MIRÁ TAMBIÉN Unas 33.000 toneladas de madera serán exportadas desde Entre Ríos a China e India

En los últimos días el Gobierno anunció una serie de medidas, como la de no requerir más asistencia monetaria al BCRA y subir la tasa de interés (+17,5 puntos porcentuales en solo un mes), para llevar calma al mercado cambiario y apuntalar la demanda de pesos en instrumentos del Tesoro.

En la misma dirección, el director del Banco Central (BCRA), Agustín D´Attellis, afirmó hoy que, pese a que aún "no está la norma vigente", la entidad monetaria se encuentra analizando la prohibición del cupo de US$ 200 mensuales en las entidades financieras para quienes reciban subsidios en las tarifas de electricidad y gas, al tiempo que indicó que "probablemente" se elimine la restricción para quienes hayan recibido salarios financiados por el programa ATP.

El integrante del directorio del BCRA aclaró que la norma aún no está vigente porque "no cerró la posibilidad de anotarse al subsidio y no están las bases de datos consolidadas", pero indicó que "muy probablemente vaya a ocurrir" y "la posibilidad que ocurra existe y está clara".

"Si se revisa el historial, toda persona que recibe algún tipo de subsidio del Estado no tiene acceso a comprar dólares. Por ejemplo, quienes reciben la Asignación Única por Hijo (AUH), o recibieron un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) durante la pandemia, no pueden acceder al cupo de US$ 200", justificó el funcionario esta mañana en diálogo con radio Urbana Play.

Asimismo, indicó que está "descartada completamente" la aplicación de "algún tipo de desdoblamiento cambiario", porque "generaría una situación complicada sobre el traslado a precios".

Respecto al mercado de divisas, la cotización del dólar oficial cerró hoy en $ 144,72 en promedio, con un incremento de 14 centavos respecto de ayer, en tanto que a lo largo de la semana acumuló un incremento de $1,66 centavos, equivalente a una suba de 1,10% respecto al viernes pasado.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) retrocedió 0,8%, a $ 293,57, y el MEP registró una caída de 1,4%, en $ 284,05.

En tanto, en el segmento informal, el denominado dólar "blue" descendió un peso, a $292 por unidad, con lo que en los últimos cinco días retrocedió tres pesos.

En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense marcó una suba de 30 centavos respecto a su último cierre, en $ 137,70, mientras que en la semana acumuló un aumento de $1,53 (1,17%).

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 188,13 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 238,79.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $ 253,26.

(Télam)