La presidenta del Banco Nación (BNA), Silvina Batakis, y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, firmaron hoy un convenio para bonificar la tasa de interés en una nueva línea de crédito para empresas que reconviertan estructuras productivas para minimizar su impacto ambiental y mejoren la eficiencia en el uso de los recursos, en el marco de la creación de la primera Gerencia de Transición Ecológica de la entidad bancaria.

Las beneficiarias serán micro, pequeñas y medianas empresas que cuenten con el certificado mipyme y sean clientes del BNA, mientras que la cartera ambiental se encargará de subsidiar la tasa de interés de los préstamos para proyectos de reconversión industrial.

Para ello, le transferirá al BNA el monto correspondiente al subsidio de tasa de los proyectos aprobados por ambas partes, una vez que hayan cumplido con criterios de sostenibilidad en su línea productiva.

"Como banca pública asumimos el compromiso y el cuidado del ambiente, y pretendemos tener un rol protagónico en el cambio hacia la sustentabilidad, uno de los requisitos que empiezan a ser exigidos en todas partes del mundo", señaló Batakis.

A su turno, Cabandié aseguró que "no hay nada más lindo que abrazar en conjunto ideas que se marcan en el peronismo que son el empleo, el trabajo y la producción", y resaltó el trabajo de Batakis: "Silvina va a ser la primera presidenta del BNA que generó la Gerencia de Transición Ecológica y la que más impulsó una línea vinculada a la sostenibilidad en la agenda del presente y del futuro".

"Hoy no podemos pensarnos si no atravesamos el concepto de sostenibilidad. El banco dio un primer paso muy importante. La gerencia no solo está pensada en pos de mejorar la eficiencia energética, la captación quizás de un edificio de aguas grises para no utilizar agua corriente, la captación solar, sino también en algo que nos interpelan como un desafío", aseguró.

En este contexto, el BNA lanzó esta semana una campaña para la adquisición de electrodomésticos y productos de movilidad sustentable, en hasta 18 cuotas fijas, sin

interés, con las tarjetas de crédito Mastercard y Visa, emitidas por el BNA.

La propuesta rige desde hoy e incluye electrodomésticos para el hogar, refrigeración, lavado, climatización, hornos y cocinas, termotanques así como también televisores y bicicletas.

Los interesados podrán consultar los productos y modelos disponibles en el sitio https://tiendabna.com.ar/ una plataforma de comercio electrónico desarrollada entre el BNA y Nación Servicios, una empresa del grupo Banco Nación. (Télam)