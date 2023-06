El directorio del Banco Mundial aprobó hoy tres nuevos financiamientos para la Argentina que totalizan unos US$ 900 millones, de los cuales US$ 400 millones se invertirán en ampliar el acceso a energía limpia y promover medidas de eficiencia energética en hogares y comunidades vulnerables, US$ 300 millones para mejorar la cobertura de servicios de salud, y US$ 200 millones para reducir los riesgos por inundaciones en distintas ciudades del país.

Tras la aprobación en el directorio de los préstamos al país el ministro de Economía y precandidato a Presidente por Unidos por la Patria, Sergio Massa, expresó: “a través del trabajo junto al Banco Mundial estamos avanzando en atender políticas que mejoren la calidad de vida de los sectores más vulnerables de nuestro país", en un comunicado difundido por el organismo multilateral.

Massa agregó: "con los proyectos aprobados en el Directorio del Banco, estaremos profundizando y fortaleciendo nuestro sistema de salud pública, permitiendo dar continuidad a políticas de largo plazo centrales para nuestra población".

Asimismo, continuó Massa, "con el foco puesto en acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, estaremos llevando adelante proyectos de infraestructura para mitigar los efectos de eventos climáticos extremos como las inundaciones en el Norte Grande argentino, así como también proveer de más y mejores herramientas que contemplen el uso eficiente de la electricidad de las familias argentinas”, completó. ,

Desde el Banco Mundial expresaron que “estamos acompañando a la Argentina con inversiones que ayuden a reducir su vulnerabilidad climática frente a las inundaciones y que permitan avanzar en la transición energética, de la mano de energías limpias y de una mayor eficiencia”, afirmó Marianne Fay, directora del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay, y agregó: “además continuamos apoyando inversiones en salud pública para que la cobertura sea cada vez más equitativa y efectiva”.

Los tres proyectos son préstamos de margen variable, reembolsables en 32 años y tienen un período de gracia de siete años.

El proyecto de energía permitirá, entre otros, conectar a 200.000 personas en áreas rurales remotas y generará mejoras sustantivas en eficiencia energética para más de 500.000 personas y 2.500 clubes de barrio, explicó el Ministerio de Economía, a través de un comunicado.

En particular, el proyecto ayudará a que familias vulnerables puedan cambiar electrodomésticos ineficientes y antiguos como heladeras y freezers, que son los que representan la mayor parte del consumo de electricidad en los hogares, precisaron desde la entidad.

También se apoyará a clubes de barrio y centros comunitarios en la compra e instalación de equipos de iluminación eficientes que ayudarán a reducir el consumo de electricidad y ahorrar dinero.

En tanto, el proyecto de salud beneficiará a aproximadamente 19 millones de personas con cobertura de salud pública;

A modo de ejemplo, "se pondrán en marcha acuerdos centralizados de adquisiciones para ahorrar hasta un 70 por ciento en la compra de medicamentos esenciales y la implementación de la receta digital para minimizar errores de prescripción y facilitar el intercambio de información entre profesionales de la salud; también se apoyará el desarrollo e implementación de un paquete integrado de servicios de salud que aplique al sistema en su conjunto y cubra a todos los argentinos por igual".

En tanto, el proyecto de infraestructura resiliente al clima fortalecerá a las ciudades expuestas a las inundaciones, con foco en una primera etapa en las provincias del Norte Grande, Buenos Aires y Santa Fe.

"En la Argentina, el 28 por ciento de la población está expuesta a inundaciones que representan el 60 por ciento de los desastres naturales. El cambio climático está además ocasionando el aumento de su frecuencia y gravedad, afectando de manera desproporcionada a comunidades vulnerables, especialmente a las mujeres y los niños", apuntó el Mundial.

Además de obras de infraestructura (como defensas, drenajes, estaciones de bombeo, etc.), el proyecto incluye intervenciones innovadoras vinculadas con las soluciones basadas en naturaleza y medidas no estructurales (como el desarrollo de planes de gestión del riesgo de inundaciones urbanas y de gestión de residuos sólidos, el desarrollo de sistemas de alerta temprana, entre otros).

Asimismo, se contemplan actividades que promuevan una gobernanza del agua con enfoque de género, como, por ejemplo, una mayor inclusión de mujeres en posiciones jerárquicas en agencias provinciales y municipales.

Las iniciativas, todas ellas con una impronta inclusiva y un alcance federal, forman parte de una línea de proyectos de desarrollo impulsados por el ministro de Economía, Sergio Massa, junto con las autoridades del Banco Mundial. (Télam)