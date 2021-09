El Banco Central (BCRA) cerró septiembre con ventas en el mercado de cambios por US$ 950 millones, un 40% menos que en igual período de 2020 y en valores históricamente bajos para el mes, confirmaron hoy a Télam fuentes oficiales.

Septiembre suele ser un mes en el que, con el fin de la cosecha gruesa, se reducen las liquidaciones del sector agroexportador y merma la oferta privada de divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

El dato cobra relevancia si se tiene en cuenta que, pese a ser un año electoral, la intervención en el MULC del Banco Central solo fue compradora para un mes de septiembre en 2012 en los últimos 11 años.

Puntualmente, en 2020 debió vender US$ 1.618 millones; en 2019 habían sido US$ 1.322 millones; en 2018 fueron US$ 1.988 millones; en 2015 se vendieron US$ 1.874 millones; US$ 1.161 millones en 2013; y US$ 1.499 millones en 2011.

MIRÁ TAMBIÉN Diputado del FdT criticó descapitalización del Banco Nación concretada en Gobierno de Macri

"En septiembre, con el fin de la liquidación de la cosecha gruesa, los importadores son demandantes netos de divisas. Este año esa demanda se mantuvo históricamente alta, garantizando el ingreso de bienes de capital y los insumos necesarios para la actividad económica", señalaron a Télam desde el BCRA.

Otro de los factores a los que atribuyeron un "significativo" nivel de demanda a lo largo del mes fue el pago de importaciones de energía, por la afectación de la producción local por cuestiones climáticas, y de vacunas vinculadas a la pandemia de Covid-19.

Click to enlarge A fallback.

"La tendencia de ventas de divisas se sostendrá en octubre y noviembre y para diciembre, con el ingreso de la cosecha fina, el BCRA recuperará la capacidad de comprar divisas en el mercado de cambios", afirmaron las fuentes.

Hasta hoy el Banco Central tiene acumulados alrededor de US$ 6.217 millones en compras en el mercado de cambios en 2021, lo cual representa niveles muy superiores a años previos, el peor de ellos el 2018 cuando para esta época del año se llevaban ventas por casi US$ 16.000 millones.

MIRÁ TAMBIÉN El índice de salarios registró en julio un incremento de 4,9%, por encima de la inflación de ese mes

El dólar mayorista cerró la jornada a $ 98,54 para la compra y $ 98,74 a la venta por unidad, dos centavos arriba del cierre de ayer.

En septiembre el tipo de cambio mayorista experimentó una suba del 1,023% y en el año acumula un alza del 17,34%. (Télam)