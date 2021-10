El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció hoy que en noviembre tendrán lugar las Jornadas Monetarias y Bancarias 2021, que este año se efectuarán bajo el lema “Condiciones macroeconómicas, crecimiento y distribución. Problemas subyacentes de la economía global y lecciones de la pandemia”.

Al igual que el año pasado las reuniones, previstas para los miércoles 3, 10, 17 y 24 del mes próximo, tendrán un formato virtual con participación de académicos y académicas, representantes de organismos internacionales y presidentes de Bancos Centrales de la región.

Para el cierre de las Jornadas están previstas intervenciones del presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce, y del ministro de Economía, Martín Guzmán.

Las temáticas a desarrollar durante los paneles de discusión serán: “Política fiscal, crecimiento y desigualdad”; “Políticas monetaria y financiera, estabilidad macroeconómica y desarrollo”; “Repensando el rol de los bancos centrales”; y “Problemas subyacentes de la economía global y lecciones de la pandemia”.

El listado de las y los expositores incluye a Barry Eichengreen (Universidad de California); Özlem Onaran (Universidad de Greenwich, de Londres); Mark Setterfield (The New School for Social Research, de Nueva York); Claudio Borio (Banco Internacional de Pagos de Basilea); Stephany Griffith Jones (Universidad de Sussex, Brighton); y Annina Kaltenbrunner (Universidad de Leeds, West Yorkshire),

También participarán Alejandro Díaz de León Carrillo (presidente del Banco de México); Roger Edwin Rojas Ulo (presidente del Banco Central de Bolivia); y Julio Velarde (presidente del Banco Central de Reserva de Perú).

Click to enlarge A fallback.

El formato virtual, abierto y gratuito, a través de la web del BCRA, favorecerá un mayor alcance de las presentaciones a personas interesadas de todo el país y de la región, destacó la autoridad monetaria en un comunicado. (Télam)