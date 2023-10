En el lunes post elecciones se realizará la apertura de ofertas de la licitación a la que llamó el Gobierno para importar casi 90 millones de billetes nuevos. El objeto de la licitación es el traslado aéreo de las 117 toneladas de papel moneda desde Alemania

Así lo confirmó la Casa de la Moneda, el organismo responsable de la impresión de los billetes que no da abasto con la producción en Argentina a causa de la inflación y la negativa a mayor denominación en los billetes.

Tuvo que importar y seguirá importando desde Brasil, España y China. Según el portal Bloomberg Línea, la empresa tiene una capacidad para imprimir entre 700 y 900 millones de unidades anuales, lo que representa cerca de la mitad de lo que demanda el Banco Central

billete

En el último año, entraron en circulación un total de 1.830 millones. El pedido de billetes fue solicitado a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España, pero esta entidad subcontrató una parte en Alemania.

¿Cuántos billetes circulan?

Hoy circulan casi 9.151 millones de billetes físicos en la Argentina, pero desde principios de septiembre el Gobierno incrementó el stock en 600 millones de unidades, para cubrir las necesidades de cash ante una inflación creciente y los diversos planes de contingencia lanzados tras la devaluación de agosto.

Existen en la actualidad poco más de 160 millones de unidades del billete de $2.000; 4.600 millones del de $1.000, con mucha diferencia sobre el tercer, que es el de $100, con casi 1.465 millones de unidades y sobre el de $500, que cuenta con 1.340 millones de ejemplares.

Billete $2000

¿Cuánto cuesta la impresión de cada serie de billetes?

En promedio, el millar de billetes de $ 1.000 ilustrados con el hornero cuesta US$ 107,76; el nuevo de San Martín, US$ 120,33. Los de $ 2.000 (que llevan la imagen de Cecilia Grierson y Ramón Carrillo) rondan los US$ 118.

La dificultad con los billetes radica en la negativa del Gobierno de lanzar denominaciones más altas, a pesar de que las consultoras privadas estiman que el 2023 cerrará con una inflación que el promedio de las consultoras estimaron en el último REM en 180,7% (11,4 p.p. más que la encuesta previa) y una elección incierta de por medio que le puede agregar mayor presión.

Efectivo

No hay novedades de que esa decisión cambie por el momento y la gente tiene que lidiar hasta con los problemas en los cajeros que todavía no están 100% adaptados a las últimas series de billetes lanzados. Los bancos se quejan por el costo de guardar pilas y pilas de billetes.

También impacta el costo de traslado y reposición en cajeros que cada vez se hace más difícil la manipulación y operatoria. Efectos de la inflación. JC/PT NA