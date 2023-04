El Banco Central (BCRA) dispuso medidas para destrabar la operatoria del dólar agro, que en sus dos primeros días de vigencia no produjo liquidaciones de divisas por parte de los exportadores. La máxima autoridad monetaria emitió la Comunicación "B" 12512, en la que aclaró que las operaciones que se realicen bajo el dólar agro podrán ser acreditadas en las cuentas especiales para actividad agrícola o para exportadores. Con esta medida, el BCRA eliminó los requisitos adicionales que se establecieron en las normativas anteriores entre las que se encontraba la necesidad de liquidar en un plazo de 180 días para prefinanciar las ventas. En las operatorias anteriores, cuando se financiaban compras al exterior, el Gobierno obligaba a liquidar esos pesos y dejarlos en estas cuentas especiales que evolucionan al tipo de cambio mayorista. Las cuentas especiales para exportadores ajustan diariamente en base a la evolución del tipo de cambio mayorista y su cotización que sube a un ritmo del 5,5% mensual. Esa actualización acumula un 20,9% en lo que va del año, cifra que estaría por debajo de la inflación en el mismo período, pero es una manera de cubrirse ante una eventual devaluación. El Gobierno reglamentó en el Boletín Oficial que el resultado de toda liquidación de divisas se realizaría en estas cuentas conocidas como dólar linked. La medida había sumado incertidumbre entre los productores, quienes tenían dudas si podrían dolarizarse al tipo de cambio MEP, mucho más alto que el mayorista, pero la decisión del Banco Central las despejó. El programa de dólar agro que comenzó a regir este lunes no había producido liquidaciones en los dos primeros días de vigencia. Especialistas del mercado señalaron que además de las dudas de instrumentación la falta de liquidaciones del complejo sojero también se debió a factores del mercado, ya que los exportadores no quieren convalidar los precios en los cuales está parada la oferta

