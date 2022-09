El Banco Central (BCRA) compró hoy otros US$ 370 millones y acumuló en septiembre un récord para un mes de US$ 4.600, según informaron fuentes de la entidad monetaria. Desde la implementación del Programa de Incremento Exportador, con el tipo de cambio a $200 por dólar para exportadores de soja y a falta una rueda, se registró la mejor semana en términos de compras bajo este régimen, con un acumulado de US$ 1.338 millones. En esta jornada las operaciones por dólar soja aportaron US$ 455,8 millones un día antes de la vigencia de este tipo de cambio diferenciado

En las últimas 18 ruedas desde que se implementaron este tipo de liquidaciones las operaciones alcanzaron los US$ 7.048 millones, por encima de lo previsto por el Gobierno de US$ 5.000 millones. Desde la implementación del programa el BCRA quedó con un saldo positivo de US$ 4.583 millones. Las mayores compras netas para el BCRA en el mercado de cambios, superaron los anteriores máximos mensuales de diciembre de 2011 por US$ 2.493 millones y abril de 2014, cuando llegaron a los US$ 2.446 millones. En todo el año el BCRA realizó compras netas por US$ 4.700 millones, un monto que representa el 74,3% del saldo neto en igual período del año pasado, de US$ 6.324 millones.