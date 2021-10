El Banco Central (BCRA) cerró hoy su participación en el mercado cambiario con un saldo comprador de US$ 70 millones que, sumados a los cerca de US$ 100 millones que adquirió ayer, le permitieron recuperar margen de maniobra para abastecer de dólares a los importadores de bienes intermedios y de capital.

Las compras de los últimos dos días permitieron a la autoridad monetaria reducir las ventas oficiales en los primeros días de octubre a menos de US$ 50 millones, un nivel bajo dado el fin de la cosecha del sector agroexportador y la presión sobre el mercado de cambios en período preelectoral.

"Tenemos un compromiso con la estabilidad cambiaria. No queremos que haya sobresaltos en el mercado", aseguró ayer el presidente del BCRA, Miguel Pesce, a la vez que destacó que "en los años donde hay procesos electorales siempre se desatan especulaciones" sobre el dólar.

Asimismo, señaló que "en el tercer trimestre el mercado cambiario sufre el estrés porque dejan de entrar los recursos provenientes de las cosechas gruesas y finas".

MIRÁ TAMBIÉN La soja y el maíz cierran la rueda con alzas en el mercado de Chicago

"Estamos en ese momento y creo que lo vamos a atravesar con éxito, como lo atravesamos el año pasado", afirmó Pesce.

Las compras del Central llegan luego de que este martes el Directorio de la entidad decidiera modificar el mecanismo por el cual se realizan los pagos anticipados de algunas importaciones, al determinar que durante octubre solo se deberán cursar a partir del despacho a plaza de los bienes.

Click to enlarge A fallback.

Esta medida estará vigente hasta el 31 de octubre y aplica solo en los casos en que se estén realizando compras en el exterior por mayor valor de lo que se ha ingresado ya que, según argumentó el Central, desde junio que se registran pagos por casi US$ 2.000 millones más que el valor de los despachos de mercadería a plaza.

En ese sentido, en junio se registraron importaciones por un valor FOB de US$ 5.600 millones y pagos por US$ 5.900 millones; en julio fueron US$ 5.400 millones de importaciones FOB y pagos por US$ 5.700 millones; en agosto, US$ 5.400 millones de ingreso de bienes y US$ 6.200 millones de pagos; y en septiembre, US$ 5.500 millones de importaciones y US$ 5.900 millones de pagos, informó el BCRA.

MIRÁ TAMBIÉN Ampliarán la red federal de fibra óptica en Catamarca

Aún así, en lo que respecta al mercado en pesos, los depósitos a plazo fijo en pesos del sector privado habrían crecieron por tercer mes consecutivo a precios constantes, con una mayor contribución de las colocaciones a plazo fijo en pesos tradicionales -sobre todo en el segmento mayorista e impulsado por las colocaciones de empresas- y un retroceso de los depósitos en UVA.

"Las Prestadoras de Servicios Financieros (PSF) mostraron una mayor preferencia por activos de menor plazo, dando lugar a una suba de los depósitos a la vista remunerados y una relativa estabilidad de las colocaciones a plazo fijo tradicionales", informó hoy el BCRA en su Informe Monetario Mensual. (Télam)