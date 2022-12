El Banco Central (BCRA) compró hoy US$ 144 millones en el mercado cambiario, favorecido por el incentivo que genera la reimplementación de un tipo de cambio especial para las exportaciones de la cadena sojera, vigente hasta fin de mes.

El saldo positivo de hoy -el segundo más importante según su magnitud en lo que va del mes- se suma a los US$ 1.254 millones que la autoridad monetaria acaparó durante las últimas cuatro semanas.

De esta forma, el total asciende a casi US$ 1.398 millones desde que se reinstaló el Programa de Incremento Exportador (PIE), que establece un tipo de cambio diferencial destinado al complejo sojero de $230 por dólar.

En la jornada de hoy, "el dólar soja aportó US$ 222,660 millones", detalló Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, al indicar el monto liquidado por el sector exportador sojero en el mercado único y libre de cambios (MULC).

Desde la puesta en vigencia de la medida el pasado lunes 28 de noviembre, el Banco Central logró atesorar divisas en 19 de 20 jornadas cambiarias.

La única excepción se dio el martes de la semana pasada cuando la autoridad monetaria vendió US$ 31 millones, en una jornada con acotada actividad por el feriado decretado por el Gobierno para celebrar la obtención de la Copa del Mundo de fútbol en Qatar.

En lo que respecta al mercado de divisas en general, el dólar minorista cerró hoy a $183,12 promedio, con un incremento de 31 centavos respecto al último registro de la rueda de ayer.

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) asciende 1,1% hasta $338,48 y el MEP escala 2,2% hasta $334,97, en el tramo final de la jornada.

En el mercado informal, el denominado dólar "blue" cotiza a $355 por unidad, con un aumento de $9 en relación con el resultado final de ayer.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense marcó una suba de 32 centavos respecto a su último cierre, y finalizó en $176,05.

Con los registros de hoy, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- promedió $238,05 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $302,15.

El dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $320,46, mientras que para compras superiores a US$ 300 -que posee un impuesto adicional de 25%-, se posicionó en $366,24.

El volumen operado en el segmento de contado fue de más de US$ 504 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 2 millones y en el mercado de futuros Rofex US$ 721 millones. (Télam)