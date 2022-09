El Banco Central compró hoy US$ 324 millones en el mercado y acumula más de u$s3.970 millones en el mes, según informaron fuentes oficiales. En tanto, indicaron que por operaciones con el programa que reconoce 200 pesos a los exportadores de soja se liquidaron en la rueda US$ 412 millones y se acumula una liquidación de US$ 6.186 millones. Por el programa de incremento exportador, el Gobierno estima que el campo aportaría cerca de US$ 7.000 millones, pero las operaciones se irán reduciendo de aquí al viernes cuando vence la operatoria. Los exportadores necesitan entre tres y cuatro días para el armado de la documentación que debe presentarse a los fines que el Gobierno devuelva precisamente los $200 por dólar, por lo tanto conociendo esa demora en los trámites administrativos y procesos, este miércoles podría ser el último día de este tipo de operaciones. "La autoridad monetaria sigue en un proceso de acumulación de reservas, con un total de compras por unos u$s3.970 millones, un monto que justifica casi todo el neto del año en curso", dijo Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambios. "La magnitud de la respuesta del sector sojero a los estímulos implementados desde el inicio del mes han permitido revertir el magro resultado del Banco Central en los primeros ocho meses del año y acercan la recuperación de reservas a los objetivos fijados oportunamente con el FMI". Analistas del mercado no descartan la aplicación de una mayor presión sobre los dólares destinados al turismo desde octubre, esquema similar al aplicado a las compras en el exterior, básicamente con el fin del llamado dólar soja. LMD/SPC NA