El Banco Central (BCRA) cerró la rueda de hoy con un saldo positivo de US$ 52 millones, con lo que sumó la décimocuarta jornada consecutiva de compras tras la reimplementación de un tipo de cambio especial para las exportaciones de la cadena sojera.

El saldo positivo de hoy se suma a los US$ 1004 millones que la autoridad monetaria adquirió durante las últimas tres semanas.

De esta forma, el total asciende a casi US$ 1.106 millones desde que se reinstaló el Programa de Incremento Exportador (PIE), que establece un tipo de cambio diferencial destinado al complejo sojero de $230 por dólar, con el que se espera que sector liquide unos US$ 3.000 millones hasta el 31 de diciembre.

El programa, creado inicialmente mediante el decreto 576/2022 del 4 de septiembre último, estará vigente hasta fin de año y contempla una actualización en la cotización del dólar en base a la evolución de la inflación, tomando como referencia los $200 que rigieron en la primera versión implementada.

“El dólar soja aportó hoy US$ 107,950 millones”, detalló Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, al indicar el total liquidado por el sector agroexportador en el mercado único y libre de cambios (MULC).

En cuanto al mercado de divisas, el dólar minorista cerró hoy a $180,64 promedio, con un incremento de 96 centavos respecto al cierre del viernes pasado.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) sube 0,7% hasta $334,57 y el MEP avanza 1,2% hasta $323,95, en el tramo final de la jornada.

En tanto, en el segmento informal, el denominado dólar "blue" anota un incremento de cuatro pesos hasta $325 por unidad.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense marcó una suba de 90 centavos respecto a su último cierre, en $173,60.

“La de hoy es la corrección de un inicio de semana más baja desde la registrada el 31 de octubre pasado”, afirmó Gustavo Quintana.

El ajuste del tipo de cambio mayorista compensa cada lunes los días sin actividad por el fin de semana.

Con los cierres de hoy, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- marcó un promedio de $234,83 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $298,05.

El dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $316,12, mientras que para compras superiores a US$ 300 -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó a $361,28.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 323 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 119,5 millones y en el mercado de futuros Rofex US$ 530 millones.

