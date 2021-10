El Banco Central (BCRA) cerró hoy su participación en el mercado cambiario con unos US$ 110 millones en compras que, sumados a los cerca de US$ 380 millones que adquirió desde el miércoles de la semana pasada, le permitieron revertir el saldo negativo de intervenciones en octubre.

De esta forma, la autoridad monetaria ganó margen de maniobra para abastecer de dólares a los importadores de bienes intermedios y de capital, al acumular un saldo positivo de US$ 300 millones en compras en lo que va del mes.

Se trata de un nivel muy poco usual para esta época del año, dado que al fin de la cosecha del sector agroexportador se suma la presión sobre el mercado de cambios por el período preelectoral.

Para tener una referencia, en 2020 se habían vendido unos US$ 500 millones para esta misma época del mes mientras que en 2019 las ventas habían alcanzado los US$ 628 millones.

MIRÁ TAMBIÉN Comité Internacional apoyó el reclamo argentino por sobretasas del FMI

"Fuentes privadas del mercado indicaron que las compras oficiales totalizaron hoy unos US$ 110 millones. En lo que va de esta semana el BCRA acumula compras por más de US$ 300 millones y en las últimas cinco ruedas compró unos US$ 500 millones", informó el analista de mercado y operador de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana.

Durante la jornada se negociaron US$ 423,14 millones en el segmento contado y US$ 450 millones en contratos a futuro negociados en el Rofex.

Click to enlarge A fallback.

El dólar mayorista cerró la jornada a $ 98,96 para la compra y $ 99,16 a la venta por unidad, cuatro centavos arriba del cierre de ayer.

La mejora en el volumen de compras del Central llegan luego de que el miércoles de la semana pasada entrara en vigencia la modificación del mecanismo por el cual se realizan los pagos anticipados de algunas importaciones, que solo estarán habilitadas para empresas que tengan confirmado el despacho a plaza de los bienes.

MIRÁ TAMBIÉN Lanzan nueva etapa de proyecto de desarrollo sostenible de cadena vitivinícola y reconocen a bodegas

Esta medida estará vigente hasta el 31 de octubre y aplica solo en los casos en que se estén realizando compras en el exterior por mayor valor de lo que se ha ingresado ya que, según argumentó el Central, desde junio que se registran pagos por casi US$ 2.000 millones más que el valor de los despachos de mercadería a plaza.

En ese sentido, en junio se registraron importaciones por un valor FOB de US$ 5.600 millones y pagos por US$ 5.900 millones; en julio fueron US$ 5.400 millones de importaciones FOB y pagos por US$ 5.700 millones; en agosto, US$ 5.400 millones de ingreso de bienes y US$ 6.200 millones de pagos; y en septiembre, US$ 5.500 millones de importaciones y US$ 5.900 millones de pagos, informó el BCRA. (Télam)