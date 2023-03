La mayoría de las mujeres que viven solas en la Argentina son mayores de 57 años, según una encuesta realizada en distintos países de Latinoamérica con motivo del Día Internacional de la Mujer.

De acuerdo con el relevamiento a usuarias del portal de clasificados inmobiliarios Zonaprop para conocer las tendencias en relación a la vivienda, 51% tiene más de 57 años y sólo 11% son menores de 30 años.

El 29% de las mujeres encuestadas en la Argentina vive sola y 42% de ellas se fue a vivir sola entre los 22 y 30 años; y cuatro de cada 10 recibe sus ingresos de un trabajo en relación de dependencia.

Las mayores dificultades a la hora de vivir solas son afrontar los gastos del hogar (59%), el hecho de que haya muchas tareas por hacer para cuidar del hogar (25%), la inseguridad (18%), la soledad (15%) y el hecho de que sea mucha responsabilidad cuidar de un hogar en general (10%).

Las mujeres encuestadas que viven con hijos, pareja o familia, aseguran que no tendrían problema en irse a vivir solas, pero no está en sus planes (25%), a otras no le interesa hacerlo (25%) y por otro lado, algunas ya lo hicieron y les gustó la experiencia (24%).

Un 12% le gustaría vivir la experiencia pero no puede afrontar los gastos, 9% no encuentra el inmueble adecuado y 4% está por emprender este camino; y solamente 1,3% vivió sola en algún momento y no le gustó hacerlo.

Entre los beneficios, la mayoría mencionó la independencia (88%), el crecimiento y la madurez que adquieren al vivir por sí solas (38%), la soledad (17%) y la responsabilidad (16%).

Para una persona viviendo por su cuenta, el tipo de inmueble más elegido para alquilar o comprar sería un departamento de dos ambientes (27%), seguido de un departamento de 3 o más ambientes (22%), una casa (20%) o PH (17%).

El 53% de las mujeres son propietarias o copropietarias de un inmueble, mientras que 42% indica que no cuenta con propiedades a su nombre y 5% fue propietaria en su momento pero ya no lo es.

A la hora de consultarles cómo fue que accedieron a comprar su propiedad, 28% lo hizo en conjunto con su pareja, 22,3% con sus propios ahorros, 22% lo heredó, 18% fue con la ayuda de un crédito hipotecario y 9% lo hizo en conjunto con sus padres u otro familiar.

Sin embargo, si hoy fuesen a comprar una propiedad, 49% no cuenta con el dinero necesario para hacerlo, 13% podría hacerlo en conjunto con su pareja, 9% tiene los ahorros necesarios y 7% tiene ahorros para comprar en cuotas un emprendimiento; por último, 3% podría comprar con la ayuda de sus familiares. (Télam)