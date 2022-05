La distribuidora Edesur manifestó hoy que "no recibe ningún tipo de subsidio por parte del Estado ni de los usuarios", además de advertir que en los últimos tres años "sólo recibió dos aumentos", equivalentes a menos de la octava parte de la inflación acumulada en ese período.

Así lo planteó Romina Pandiani, representante de la empresa, en su exposición en la audiencia pública convocada para debatir los nuevos valores de referencia del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST).

Pandiani señaló que la tarifa del servicio eléctrico se compone de las etapas de generación, transporte y distribución, además de la carga impositiva, y que "de la factura total, la remuneración de Edesur representa menos del 30%".

"Hemos recibido sólo dos aumentos desde marzo de 2019, un 21,8% en 2021 y un 8% en febrero de este año, acumulando un 31,5% en más de tres años, en los que la inflación fue del 263", señaló.

MIRÁ TAMBIÉN Críticas a las empresas del sector eléctrico por parte de los expositores en la audiencia pública

Asimismo, recordó que el presidente Alberto Fernández dispuso en 2020 la apertura de un proceso de negociación para delinear un acuerdo de transición tarifaria, pero que hasta el momento "no ha tenido lugar".

"En esta audiencia no se trata ninguna cuestión referida a Edesur sino a los subsidios del Estado nacional", indicó, al tiempo que subrayó que esa asistencia no se destina al sector de distribución, razón por la que la compañía "no recibe ningún tipo de subsidios por parte del Estado ni de los usuarios". (Télam)