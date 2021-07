La distribuidora Edenor anunció esta tarde que obtuvo el apoyo mayoritario de los tenedores de obligaciones negociables (ON) 2022, lo que le permite alcanzar la dispensa de la cláusula de cambio de control.

En un comunicado de prensa, la firma agradeció a "los tenedores que apoyaron el consentimiento por la confianza depositada" y recordó que el directorio de la empresa aprobó a mediados del corriente mes "la búsqueda de la dispensa para rescatar esas Obligaciones Negociables a aquellos que así lo solicitaran".

"Con esta aprobación, todos los vencimientos y condiciones de la9,75% 2022 se mantienen sin ninguna variación con respecto a los términos originales de la emisión", detalló la compañía.

Fuentes del mercado señalaron que el nivel de aceptación por parte de los tenedores fue del 57% del total, por encima del piso necesario de 50% + 1.

El 1 de julio pasado, el consorcio Empresa de Energía del Cono Sur (Edelcos S.A.) se hizo cargo de la operación de Edenor, cuya área de prestación abarca a la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires y partidos del conurbano bonaerense.

De esa manera se terminó de concretar la operación de compra por parte de Edelcos - integrado por los empresarios Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, de Edenor al saliente Grupo Pampa Energía, de Marcelo Mindlin.

La operación finalizada hoy se puso en marcha el 16 de julio, fecha en la que el Directorio de Edenor aprobó el lanzamiento de la solicitud de consentimiento (la "Solicitud de Consentimiento") para obtener una dispensa de la obligación del artículo 10.3 del contrato de fideicomiso rubricado el 25 de octubre de 2010 con The Bank of New York, que contempla la posibilidad de recompra a Opción de los Tenedores Ante un Cambio de Control.

La solicitud de consentimiento, en un anexo, precisó que en caso de obtenerse el aval requerido "el Emisor pagará un monto en efectivo equivalente a US$20 por cada US$1.000 de valor nominal de las Obligaciones Negociables a aquellos que válidamente presenten y no revoquen" la autorización requerida.

La propuesta detalló además, que el "Pago por Consentimiento" se realice en una fecha inmediatamente posterior al 30 de julio, con un plazo máximo de cinco días hábiles siguientes.

Edenor detalló que BCP Securities, LLC actuó como agente de solicitud, Quantum Finanzas como asesor financiero del emisor y D.F. King como agente de información.

(Télam)