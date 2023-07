Destacados economistas coincidieron hoy en que una devaluación sin un plan integral y de largo plazo traerá consecuencias negativas para la economía argentina.

El ex ministro de Economía Carlos Menem y Fernando De la Rúa, Domingo Cavallo afirmó que "devaluar sin unificar el mercado cambiario y sin liberalizarlo cambiario no sirve para nada puede producir un 'Rodrigazo'".

En tanto, el ex titular del Palacio de Hacienda durante la presidencia de Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay, advirtió: "Cuidado con la idea de que vengo con un programa de estabilización cerrado y ya está. La pobreza no es exclusividad de los desempleados y de la informalidad sino hoy hay asalariados que son pobres. No hay margen para ajustes. Con el plan de estabilización tiene que venir un plan de desarrollo".

Eduardo Duhalde

A su turno, el ex ministro de Eduardo Duhalde, Jorge Remes Lenicov, enfatizó que "tiene que haber un plan integral. Devaluar en este contexto no tiene ningún sentido".

En similar sentido se pronunció el reconocido economista Ricardo Arriazu, quien sostuvo que Argentina "tiene un problema fiscal" y remarcó que "hacer lo que pide el FMI de devaluar sin reservas y sin confianza es un salto al vacío. Es ir inevitablemente a un Rodrigazo y a una hiperinflación".

Carlos Melconian

En tanto, Carlos Melconian se sumó a esta posición al plantear un programa económico amplio que viene trabajando junto al IERAL y la Fundación Mediterránea. Melconian habló de la necesidad de lograr la estabilidad política y económica como base del desarrollo.

"Lograr la estabilidad macroeconómica lo antes posible es lo que nos va poner en la ruta del crecimiento lo antes posible", afirmó el economista.

En tanto, dijo: "Nosotros estamos pensando en un cambio de régimen. Estamos trabajando en un conjunto de ideas que tienen que estar listas antes del 10 de diciembre". Los economistas hablaron hoy en la 4ª edición del ciclo Democracia y Desarrollo que organiza el Diario Clarín. RP/KDV/AMR NA