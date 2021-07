Un grupo de economistas que trabaja en el ámbito del Frente de Todos bonaerense destacó que la economía real está dando "claras señales de recuperación, aunque señalaron que será más lenta si no se "dinamiza el consumo interno", puntualizaron en un documento.

El equipo económico conformado entre otros por el ex viceministro de Economía de la Nación y actual secretario administrativo del Senado de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Feletti, resaltó el crecimiento del PBI del 2,5% interanual comparado con el primer trimestre del 2020, y señaló que fue "el mayor registro trimestral en los últimos tres años".

"La economía muestra señales de recuperación firmes, el avance del programa de vacunación promete un horizonte de libre circulación de bienes y personas, hay capacidad ociosa industrial y disponibilidad de mano de obra y energía a costos accesibles", detalló el documento.

Al mismo tiempo, señaló que "están dadas las condiciones para una recuperación vigorosa de la economía en lo que resta del año".

Del mismo modo, celebró diferentes aspectos de la política económica gubernamental: entre ellos, el hecho de que la expansión de la actividad sea apalancada por la inversión, que presentó una variación interanual positiva del 38,4%; y la acumulación de reservas por parte del Banco Central, el cual sumó US$ 2.773 millones a lo largo del año.

"Pareciera que las políticas del Gobierno, aun atenazadas por el virus y con un Estado endeudado, comenzaron a incidir favorablemente en el despegue de la actividad", expresó el grupo de economistas.

Asimismo, resaltaron que los salarios acumulan "once meses consecutivos de crecimiento", y que el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) creció un 44,4% interanual en mayo.

Respecto del tipo de cambio nominal, destacaron que su variación interanual muestra una evolución por debajo del índice de precios, lo cual evidencia "una medida de política financiera tendiente a reducir la tensión que el mismo ejerce sobre los valores de los alimentos, principal insumo exportable del país".

En contraste, expresaron dudas sobre la "efectividad de la prudencia fiscal" al reducir el déficit contraído en el segundo trimestre del 2020: "Si bien la prudencia fiscal es un componente de la política económica destinada a crear condiciones de estabilidad macroeconómica, no ha incidido favorablemente en el control de la inflación ni en acelerar la reactivación", consignó el informe.

Por su parte, el documento enfatizó la necesidad de estimular la demanda por y los ingresos "por la vía fiscal"; y expresó que el crecimiento se "lentificará" y no habrá una "vigorosa disminución de la tasa de desocupación" si el "conductor de crecimiento" no se centra en el "consumo interno".

Asimismo, el informe recomendó "estudiar una acción positiva del Estado" sobre la franja de las "120.000 empresas medianas que actúan en el mercado argentino", y criticó a diferentes ramas del sector empresarial al reclamar "reducción de impuestos y mayor flexibilización laboral en vez de aprovechar las condiciones favorables para expandir la actividad".

Además de Feletti, el equipo de economistas está conformado por el ex senador de la provincia de Buenos Aires y actual director General de Planificación Estratégica de la Cámara alta bonaerense, Juan Manuel Pignocco; el ex titular de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Martín Di Bella; y el ex director Nacional de Programación Económica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, Horacio Rovelli, entre otros.

(Télam)