Economistas calificaron de "inconsistentes y contradictorias" las medidas anunciadas para intentar frenar al dólar blue y la inflación, y advirtieron que no sirven porque son similares a las que ya se tomaron y no dieron resultados. El economista Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, consideró que las decisiones económicas "no tienen efecto porque básicamente no cambian nada, porque por ejemplo la tasa está atrás de la inflación, y en general las medidas no solucionarán nada, porque no van al fondo de la cuestión". "Con estas decisiones no se soluciona nada porque son también inconsistentes y contradictorias, como por ejemplo bajar las tasas activas para los planes de Ahora 12 y subir las pasivas", agregó el economista

Caamaño, economista jefe de la consultora, advirtió que "no ha cambiado nada, a lo sumo lo que hay es alguna intervención en determinados segmentos del mercado de cambios, pero en los que no hay intervención no descomprimieron y no pueden frenar el alza de las cotizaciones". "El diagnóstico es que con más de lo mismo no hay efecto y el Gobierno no tiene mucho más para hacer y lo que debe hacer es conseguir dólares", señaló Caamaño. Por su parte, el director de la consultora C&T Asesores económicos, Camilo Tiscornia, opinó que "no son medidas nuevas, sino similares a las que se venían aplicando y no le dieron resultados" al Gobierno. Tiscornia calificó las decisiones del Ministerio de Economía de "contradictorias, porque alientan la importación de alimentos o buscan agilizar las de bienes de capital, cuando faltan dólares, así que no es de extrañar que no den resultado". Explicó que "el aumento de la tasa de plazo fijo, significa un interés mensual de entre 8 y 9%, y no es mucho mayor que la próxima inflación de mayo, por lo cual tampoco es un gran cambio". "Me parece que mientras el Gobierno no dé señales concretas de bajar el déficit y mejorar el ingreso de dólares la situación seguirá siendo precaria y en estas condiciones una mala noticia puede provocar un cimbronazo", sostuvo Tiscornia. Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abram, recordó que "ya tuvimos una corrida contra el peso en abril y para frenarla lo que hicieron primero fue aumentar la tasa y no alcanzó, ahora la siguieron aumentando y tampoco alcanza". "Esto es más de lo mismo, de vuelta se quedaron cortos con el aumento de la tasa y ahora lo están pagando, porque siguen corriendo detrás de la inflación y el resto de las medidas son un cúmulo de inconsistencias y contradicciones", dijo el economista. Para Abram, las medidas son "manotazos de ahogado y no pueden traer buenas consecuencias, porque no dan ninguna idea de poner orden o de algo consistente, sino todo lo contrario". LMD/JC/AMR NA