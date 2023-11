Economistas de diversas tendencias pusieron hoy en duda la viabilidad de una dolarización de la moneda en la Argentina, una de las propuestas centrales del candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y recalcaron el peligro de no contar con respaldo para llevarla a cabo al igual que la pérdida de autonomía económica.

"Hoy no hay dólares. Para poder dolarizar, hay que tenerlos y hay que conseguir unos US$ 40.000 millones y hoy eso no se puede. La única forma de dolarizar es básicamente decirle a la gente que lo que tiene no vale nada. Eso provocaría la pérdida de 10% del Producto Bruto Interno (PBI) y le pegaría duro a la gente más pobre", manifestó el exdirector para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI) Claudio Loser a la radio online Futurock.

Claudio Loser

Para el analista, en caso de llevarla a cabo, Milei estaría provocando "una expropiación a los argentinos" y haría que "la política económica quede totalmente fuera de la posibilidad de las autoridades"

"Yo soy monetarista, fiscalista, creo en la disciplina económica y todas esas cosas, pero eso para mí es absolutamente imposible de aplicar en el corto plazo", advirtió Loser, y afirmó que no cree "ni en la dolarización ni en cerrar o eliminar el Banco Central".

"La gente y los bancos sufrirían una pérdida muy grande. Además, la economía argentina es demasiado compleja como para estar con el dólar, no es simple, no es exportadora de un solo producto, e incluso en países más chicos como Ecuador y El Salvador que están dolarizados, siguen teniendo problemas macroeconómicos como Argentina, por lo que (la dolarización) no es ´la´ solución", agregó el economista.

Dólares BCRA

Loser señaló que la situación actual de reservas "es muy débil" al igual que la actividad económica, aunque esta última "se está recuperando".

Consideró, en ese sentido, que el candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, en caso de ser elegido, "va a ser algo más cuidadoso" y evaluó que "la gente alrededor de él entiende que hay que salir de esta situación altamente inflacionaria".

Para Loser, en vez de dolarizar, la solución pasaría por tener "disciplina fiscal y un banco central muy reglamentado".

Por otra parte, si bien coincide en otros puntos de las propuestas económicas de Milei, afirmó que son "una locura" iniciativas como la creación de un mercado de órganos o la alusión a privatizar el mar.

Sergio Massa y Javier Milei en el Debate presidencial

"Tengo ciertos valores económicos, pero tengo ciertos valores que en la Argentina podrían denominarse progresistas en aspectos sociales como el derecho al propio cuerpo de las mujeres, o la donación voluntaria de órganos. Este tipo de cosas (que propone Milei) es, con todo respeto, inmoral", subrayó Loser.

Por su parte, Mercedes D´Alessandro, doctora en Economía por la Universidad de Buenos Aires y escritora en la materia, afirmó que propuestas como la dolarización, a través de la convertibilidad, "ya se hicieron en el pasado, no funcionaron y hoy podrían ser aún peores".

"Los dólares en cualquier economía vienen de exportaciones o de alguien que preste dólares. En la convertibilidad, para llevarla adelante, hubo que tener un respaldo y para eso hubo que privatizar las empresas del estado y achicar el dinero que había en poder del público, lo que significó básicamente la confiscación de depósitos", recordó a Radio 10.

Ministerio de Economía

D´Alesandro, una de las firmantes de la solicitada del colectivo EPPA (Economía Política para la Argentina) suscripta por más de 600 economistas, indicó que la convertibilidad "terminó siendo una fantasía que duró un pequeño tiempo en donde solamente se llevaron los beneficios quienes más tenían" mientras que "el resto la pasó muy mal con un mercado de trabajo que despedía y no tomaba".

"Hoy esto se vende como un espejismo. Entiendo que la juventud no tiene esta memoria histórica que no pasó por estas experiencias y piensa que es una salida rápida y automática", sostuvo la analista.

En ese sentido destacó la advertencia realizada este miércoles por un centenar de economistas extranjeros como Thomas Piketty y Jayati Grosh quienes advirtieron de que propuestas como las de Milei "que son aparentemente simples" y, por ende, "atractivas", "probablemente causen más devastación en el mundo real en el corto plazo, reduciendo severamente el espacio para políticas en el largo plazo".

Economía

Las mismas - señalaron- "pasan por alto las complejidades de las economías modernas, ignorando las lecciones de crisis históricas".

"Milei se muestra como un economista radical y revolucionario, pero reivindica una de las escuelas de pensamiento económico más conservadoras y reaccionarias que es la austriaca", apuntó D´Alessandro.

Además, advirtió que su propuesta de tener un "país sin Estado y sin moneda nacional" no viene "sin represión y sin violencia que es la otra pata de la fórmula presidencial", representada por la candidata a la vicepresidencia, Victoria Villaruel.

Victoria Villarruel

Por su parte, el economista Roberto Feletti, afirmó a FM La Patriada que en caso de implementarse hoy una dolarización "habría que transformar todos los pesos existentes a un tipo de cambio que hará una devaluación enorme con una depreciación de salarios y jubilaciones".

"La posibilidad de bajar ese nivel de paridad apelando a los ahorros en dólares de los argentinos está planteada en lo que ellos dicen", advirtió Feletti, quien dijo que, en caso de implementarse, es poco probable revertirla.

En ese sentido, remarcó que "hasta ahora en la historia económica no hay ningún país que abandonó su moneda y volvió a ella", y tomó el caso de Ecuador, "que hace 25 años se dolarizó y, más allá de los esfuerzos, no es una nación desarrollada". (Télam)