Distintos economistas coincidieron hoy en señalar que la pobreza seguramente subirá en el segundo semestre del año y consideraron que "no hay nada para festejar", por los datos de pobreza e indigencia que hoy dio a conocer el INDEC. El economista Fausto Spotorno, expresó que la baja del indicador del INDEC "era esperable porque tuvimos un primer trimestre con la economía recuperándose, pero vamos a ver que pasa en el segundo semestre, en el que se está desacelerando, aunque será difícil que baje más". "No hay mucho para festejar porque además mucho de la reducción y la baja de la pobreza, está basada en la implementación de los programas sociales pero no en la mejora del empleo y la economía", añadió

Spotorno, Economista de la consultora Orlando Ferreres, dijo que la suba en la tasa de indigencia se debe a que "en los hogares pobres, puede haber ingresos formales, pero la mayoría son informales, tienen los niveles salariales más bajos de la sociedad y no ha habido suba de ingresos tan importantes como en el sector registrado". Por su parte el Economista Jorge Colina, señaló que "esta leve mejora era esperable porque la inflación era relativamente baja, cuando el INDEC midió". Pronosticó que "vamos a ver que pasa en adelante, porque con los niveles de inflación actuales, seguramente va a crecer en la segunda mitad del año". Colina, presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), consideró que "por más que los gremios consigan aunque sea igualar en paritarias el alza de la inflación esos aumentos salariales son solo para el sector registrado y no sirven para erradicar la pobreza". Consideró que la pobreza "afecta mucho más a los hogares pobres que viven en la informalidad y no tienen un trabajo registrado o trabajan en blanco, que son los que se benefician más de las paritarias". "En la informalidad no hay ajustes de salario como en el empleo en blanco y por eso la medición del INDEC arroja un aumento de la tasa de Indigencia", añadió sobre la pobreza a la que consideró "producto del estancamiento económico y la inflación estructural de muchos años". El economista Pablo Besmedrisnik, consideró que "no hay mucho para festejar y difícilmente se pueda bajar mucho más la pobreza considerando que estamos diez puntos porcentuales por encima de los mejores niveles del 2017". Besmedrisnik, director de la consultora Invenomica, comentó que "dada la dramática situación que vivimos esta es una mejora limitadisima y habla del deterioro persistente de los últimos años y décadas". Explicó que "con el actual salario promedio de la Economía hoy se pueden comprar cuatro canastas básicas, y con ese mismo promedio diez años atrás se compraban cinco y en la década de los años noventa se accedía a seis canastas, lo cual explica el deterioro y que estamos ante un problema estructural". El economista consideró que en el segundo semestre "vamos a tener todo el impacto de la inflación en aumento y con desaceleración económica, así que probablemente el indicador de pobreza vuelva a subir. LMD/GAM NA