El equipo económico que trabaja en el ámbito del Frente de Todos bonaerense publicó su informe correspondiente al mes de agosto, en el que analizan el desempeño de la economía durante el primer semestre del año y ponderan el escenario de cara al proceso electoral que tendrá su primer turno el próximo domingo 12 de septiembre. En ese sentido, coinciden con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en que es necesario consolidar un modelo de crecimiento con inclusión, porque nuestro país ya no puede soportar otra crisis como las de 1989, 2001 y 2018 (a la que se sumaron los efectos de la pandemia).

En cuanto al desafío electoral, subrayan que el Gobierno debe afrontarlo en función de tres objetivos: 1) que el avance del programa de vacunación permita normalizar al máximo la circulación de personas y bienes sin riesgo sanitario, acelerando así la actividad productiva y el empleo; 2) que el conjunto de políticas de ingresos puesto en marcha logre recuperar las remuneraciones formales e informales de los trabajadores y trabajadoras; 3) asegurar la ejecución de la obra pública, necesaria para reconstruir la infraestructura social básica y sostener el ciclo virtuoso de trabajo, consumo y producción.

El equipo está conformado por el ex viceministro de Economía de la Nación y actual secretario administrativo del Senado provincial, Roberto Feletti; el ex senador de la provincia de Buenos Aires y actual director General de Planificación Estratégica de la Cámara alta bonaerense, Juan Manuel Pignocco; el ex titular de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Martín Di Bella; el ex director Nacional de Programación Económica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, Horacio Rovelli, el contador Diego Perrella y la Dra. Érica Pinto.

A continuación, las principales conclusiones del trabajo: