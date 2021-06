La rebaja mayor a la esperada en la ponderación de la Argentina en el índice de mercados MSCI "no provocará una hecatombe", pero sí representa un llamado de atención sobre cómo ven al país quienes toman decisiones de inversión, sostuvo el economista Gustavo Marangoni. El ex presidente del Banco Provincia durante la gobernación de Daniel Scioli dijo que hace falta "flexibilizar" las restricciones cambiarias, la principal razón por la que ese ponderador de mercados elaborado por la banca de inversión Morgan Stanley decidió retirar al país de la categoría "emergente", para colocarlo en la de "standalone" (único). Marangoni recordó que en el 2018 el MSCI había subido a la Argentina de "mercado de frontera" a "emergente" y, a los dos meses, "ocurrió una corrida cambiaria y la calificación se fue al demonio". "Ahora la han bajado, pero no va a venir una hecatombe", sostuvo Marangoni en diálogo con la agencia Noticias Argentinas. El director de la consultora MR & Asociados sostuvo que "si bien hay que prestarle atención a la rebaja, tampoco hay que deprimirse"

Recomendó "pensar en salir lo mejor posible de esta situación, para que el mundo vuelva a decir que somos un país al que se pueden destinar inversiones y en el cual arriesgarse para hacer negocios". Explicó que la caída en el índice MSCI "no perjudica tanto al país porque ya no podíamos acceder al mercado internacional de crédito, porque falta el acuerdo con el FMI". Confió en que "justamente todo este tema va a conseguir que nos lleve a reflexionar sobre esta calificación y de qué manera se flexibilizará el cepo, que no va a hacerse de de la noche a la mañana, y de qué modo sobre todo vayamos teniendo posibilidad de acceso a los dólares y eliminar las restricciones". "De alguna manera a futuro tendremos que ver cómo se acumulan muchos dólares e ir flexibilizando el cepo, y cómo podremos volver a la calificación de país de frontera y luego a la de emergente", señaló. Dijo que la decisión del MSCI es "como un termómetro, refleja cómo miran la temperatura argentina y cómo te califican, pero no es determinante. Sólo muestra una mirada más desconfiada sobre la evolución inmediata de la economía". Marangoni dijo que la economía tiene "mucha debilidad, y hasta que lo podamos superar pasará un tiempo". Hizo notar que la baja en ese ponderador clave para las decisiones de inversión en los mercados "coincide con un momento preelectoral, en el que históricamente hay presiones cambiarias, la gente en vez de pesos prefiere dólares, y los empresarios aumentan precios por las dudas, y eso sí le debe preocupar al gobierno". Consideró que "al ciudadano común no lo afecta, porque no vive de comprar y vender acciones, pero sería mejor para que no lo termine afectando que los demás opinaran bien de la Argentina, más allá de que esta calificación no es el fin del mundo". LMD/JC/GAM NA