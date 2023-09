El ex gerente del Banco Central Carlos Pérez aseguró que el balance de la entidad "es el de un banco quebrado" y consideró que dada esas condiciones sería "mas consistente" al principio de la próxima gestión implementar un desdoblamiento cambiario. "Hay una herencia que es mucho peor de la que le dejó el 2015 al 2016", señaló Pérez en declaraciones a Radio Rivadavia aunque indicó que debido al cambio del escenario internacional en 2024 "el contexto empieza a ser entre neutro y favorable". "El agro y la energía seguramente generen un flujo de dólares en la balanza comercial de mas de 20.000 millones de dólares al año", señaló. Ante las propuestas del candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, de dolarizar la economía indicó que "los dólares que tenes para hacer las cosas y el soporte político no son un tema menor". Por eso, consideró que "tal vez haya que tomar una decisión fuerte con una implementación gradual" "Suena mas consistente una especie de desdoblamiento donde uno tenga un par de tipos de cambio y la brecha vaya bajando con el norte claro de que se va a un mercado único y libre de cambios", explicó, al descartar también la idea de un levantamiento inmediato del cepo. Anticipó que "el tipo de cambio oficial post 10 de diciembre va a ser muchísimo mas alto que el actual" y que "el ajuste fiscal va a ser muy importante, de al menos 3 puntos del PBI". Por otro lado, sostuvo que el balance del Banco Central es el de "un banco quebrado, que no es tan importante porque no se trata de un banco comercial". "La función de regulación monetaria para preservas el valor de la moneda no la ha realizado", explicó. Explicó que en el pasivo de la entidad "hay 14 billones de leliqs y 6 billones de pases pasivos, es decir que de pasivos remunerados hay casi 20 millones". "Hay que agregar la base monetaria, que no es remunerada, que son otros 6 billones", añadió Según una estimación privada, el balance del Banco Central tendría un pasivo equivalente a 40.000 millones de dólares valuados a 700 pesos, "Hoy cuando se mira el balance uno ve letras intransferibles que es un paga dios. Equivalen a unos 24 billones de pesos", detalló Pérez. El economista agregó que "hay títulos públicos por 12 billones de pesos adelantos transitorios que es toda deuda que el gobierno tiene con el Banco Central por 4 billones". "Hay 40 billones de pesos, de un total que no llega a 60 billones que es el activo. El 70 por ciento del activo del BCRA son papelitos, deuda del gobierno", consideró Pérez. CL/GAM NA