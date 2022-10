Las economías regionales exportaron en los primeros siete meses de este año US$ 8.241 millones, con más de 30 sectores y una diversidad de productos que se destinaron a múltiples países, destacó hoy un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Teniendo en cuenta que en 2021 las economías regionales fueron responsables de US$ 9.280 millones y estuvieron cerca del máximo de 2012 cuando contabilizaron US$ 9.937 millones, en los primeros siete meses de este año las exportaciones de este sector ya registraron el 83% del récord.

De mantenerse esta tendencia para el resto de 2022, las economías regionales alcanzarán un nuevo máximo histórico en generación de divisas para el país.

Por su parte, el análisis de la BCR remarcó que "las economías regionales se distinguen por su anclaje territorial y relevancia socioeconómica, la generación de empleos, ingresos y el agregado de valor en origen".

"Un factor crucial es que se basan en el aprovechamiento de las materias primas agropecuarias locales, mediante procesos de industrialización de sus productos derivados, abarcando una gran diversidad de zonas geográficas distribuidas a lo largo y ancho del país", indicó el informe.

Las grasas y aceites, con US$ 1.358,30 millones, fueron el sector de las economías regionales que más divisas generó en los primeros siete meses del año, seguido por el conjunto de productos de la pesca, con US$ 1.044,48 millones.

Luego se ubicaron los sectores lácteo, con US$ 874,58 millones; vitivinícola, con US$ 461,30 millones; de hortalizas, con US$ 313,25; cueros y pieles, US$ 271,37; legumbres, US$ 258 millones; preparaciones alimenticias, US$ 211,17; y frutas de pepita, con US$ 197,8 millones.

"Potenciar las economías regionales argentinas puede ampliar la diversificación geográfica y además aportar al valor agregado en origen, contribuyendo a la generación de empleos e ingresos en zonas distantes a las grandes urbes", indicó la BCR.

Destacó al respecto que “se estima que éstas son responsables de más de 1 millón de puestos de trabajo directo".

"Ello conllevará, a su vez, un efecto multiplicador a lo largo y a lo ancho del país. También ayuda al fomento de pymes exportadoras al interior del país con más de 2,5 millones de hectáreas implantadas con productos regionales en zonas agrícolas”, concluyó el informe. (Télam)