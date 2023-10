El Ministerio de Economía tomó deuda del Banco Central (BCRA) mediante la ampliación de una letra del Tesoro por un total de US$ 1.877.961,59, a través de la Resolución Conjunta 55/2023 de las secretarías de Hacienda y de Finanzas, publicada hoy en el Boletín Oficial.

La medida dispuso la ampliación de la emisión de la "Letra del Tesoro Nacional Intransferible en Dólares Estadounidenses vencimiento 16 de enero de 2033", emitida originalmente el 13 de enero de este año.

La Lete será colocada a la par al Banco Central y devengará intereses desde la fecha de colocación, en el marco de lo dispuesto en el artículo 82 de la ley 27.701 de Presupuesto 2023.

En los considerandos de la resolución conjunta se indicó que el 30 de octubre opera el vencimiento del décimo quinto cupón de interés de la Letra en dólares con vencimiento 29 de abril de 2026, suscripta por el BCRA, originalmente emitida el 28 de abril de 2016.

La ampliación de la Lete se realizó a fin de cancelar ese servicio de renta, se explicó.

El 13 de enero último, Economía emitió una Lete en dólares con vencimiento a diez años que colocó al BCRA por US$ 7.132.655.012,39; el 16 de febrero la amplió en US$ 12.860.433,62 a través de la Resolución Conjunta 6/2023; y el 23 del mismo mes la volvió a expandir en US$ 17.849.809,36 por intermedio de la resolución conjunta 8/2023.

El 26 de julio hubo una nueva ampliación por $ 51.234.243,28; el 15 de agosto otra por US$ 2.305.953.548,86, el 23 de agosto una más por US$ 17.480.979,35 y el 12 de septiembre dos más por un total de US$ 2.190.325.127,98.

Sumadas a la de hoy, el financiamiento del Central a través de esta Lete al Palacio de Hacienda aumentó a US$ 11.730.237.116,43. (Télam)