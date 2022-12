1/03. "La inflación es el gran problema que tienen los argentinos y las argentinas en este momento y, sin ninguna duda, es también la principal preocupación y el principal desafío del Gobierno". El Presidente Alberto Fernández, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

28/04. "Si usted me pregunta, por qué debo estar afuera, es porque yo afuera puedo ayudar a mucha gente y estando preso no puedo educar a nadie". Leonardo Cositorto, a la prensa luego de negarse a responder preguntas ante la justicia de Corrientes.

2/07. "Desde la experiencia que he vivido, considero que será primordial que trabaje en un acuerdo político dentro de la coalición gobernante para que quien me reemplace, que tendrá por delante esta alta responsabilidad, cuente con el manejo centralizado de los instrumentos de política macroeconómica". Carta de renuncia al Palacio de Hacienda de Martín Guzmán dirigida al Presidente.

7/07. "Remarco precios todos los días, para ser sincero".

MIRÁ TAMBIÉN Año de récords para Vaca Muerta, la búsqueda del autoabastecimiento y el ordenamiento de subsidios

Respuesta en un foro empresario del titular de la cadena de supermercados, Federico Braun, ante la pregunta "¿qué hace La Anónima con la inflación?"

8/07. "La economía bimonetaria une a todas las crisis de la Argentina: la escasez de dólares, la corrida cambiaria, las devaluaciones y las inflaciones. Están todas histórica e histéricamente unidas". Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al encabezar un acto en El Calafate, Santa Cruz.

1/08. "El dólar agro va a funcionar porque las personas actúan en base a los incentivos económicos y no a las cuestiones ideológicas". Antonio Aracre, afirmó el CEO de Syngenta, sobre la posibilidad de establecer un tipo de cambio diferencial para que la cadena sojera liquide el stock que mantenía en su poder.

27/09. "Si el gasoducto (Néstor Kirchner) estuviera terminado este año, Argentina se hubiese ahorrado US$4.900 millones, que es lo que nos costó la guerra (en Ucrania) con importaciones a mayor valor de energía". Ministro de Economía, Sergio Massa, en Campana, al comenzar el traslado de tubos abandonados en depósitos desde 2015, que se utilizarán para la construcción del ducto para transportar el gas desde Vaca Muerta.

15/10. "No me preocupa la fortaleza del dólar. Me preocupa el resto del mundo. Nuestra economía es fuerte como el infierno". Presidente de EEUU, Joe Biden, al responderle a un periodista si tenía alguna preocupación por la suba de la cotización del dólar respecto a otras divisas en medio de un proceso de alta inflación.

16-10. "Es importante que la Argentina mantenga el rumbo tal como lo hizo tan exitosamente durante los últimos meses". Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, tras una reunión que mantuvo con el presidente Alberto Fernández en Bali, Indonesia, en el marco de la Asamblea del G20.

24/10. "La Argentina se prepara para ser una potencia en Latinoamérica en economía del conocimiento". Ariel Sujarchuk, secretario nacional de Economía del Conocimiento.

1/11. "Si subís las tarifas, sos macrista; si subís las retenciones, sos kirchnerista; si subís los impuestos, se vienen encima los libertarios; si bajás el gasto, están los movimientos sociales. En la medida que las herramientas tengan color político, nos vamos a encontrar con un Gobierno que va a clavar un clavo con un destornillador". Economista Emmanuel Álvarez Agis, al hacer referencia a la "complejidad" de la situación actual.

5/12. El acuerdo para el intercambio automático de información tributaria "es un paso significativo en nuestra tarea conjunta para combatir la evasión impositiva en el extranjero, que afecta a ambos países. Marc Stanley, embajador de EEUU en la Argentina, al firmar el convenio con Massa.

(Télam)