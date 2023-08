El Ministerio de Economía aclaró que "no hay un número mágico" para fijar el valor del dólar y explicó que se devaluó la moneda para hacer frente a una fuerte caída de la cotización de los bonos, además de fortalecer las reservas, y reconoció que se ataviesa "un momento muy difícil". Así lo señaló una alta fuente del Palacio de Hacienda, al indicar que se decidió devaluar al observar que los bonos estaban con 15% de caída

Sobre la tasa de interés, explicó que "se ajustó ahora para que haya un incentivo a estar en pesos tras la devaluación. Queremos cubrir esa demanda de pesos y absorber que no se vayan en dólares". En la medida que se acomode la economía, confían en que "el impacto se va a morigerar. Ya hay impactos negativos y no van a ser meses florecientes. Tiene que ver con asimilar el impacto de la sequia que puede haber sido un golpe muy fuerte en la actividad y lo hemos aminorado". "Lo estamos sufriendo, lo está sufriendo el Banco Central, es un momento muy difícil que se está tratando de minimizar", reconoció.. FMI.. En cuanto al desembolso del FMI, estiman que será entre el 23 o 24 de agosto. Los montos están en proceso de definición, alrededor de 7.500 millones de dólares. Pero aclararon que tiene que haber una acumulación de reservas orgánica

"Permitirá fortalecer las reservas del BCRA pero se irán yendo con los pagos del Fondo. Hay que acumular reservas genuinas", indicó la fuente

Reconoció que se trató de un día "muy especial" por la condición política del domingo y señaló que era una situacion de enfrentar para enfrentar de una manera proactiva. "¿Por qué 22 y fijo a octubre?", se le consultó, y respondió: "No hay un número mágico te estas anticipando la devaluación para fortalecer liquidación de divisas". "Hoy el BCRA compro 220 millones, entre eso y la tasa de interés generás incentivo para fortalecer las reservas", destacó la fuente del Palacio de Hacienda. Subrayó que tras devaluar existe una forma diferente de luchar contra la inflación

Confió en que al fijar el tipo de cambio, el traspaso a precios podría ser mejor controlado

"Hay que lograr que no se escape la brecha fuertemente

Tendremos un mejor control de la brecha", se esperanzó la fuente consultada. Dijo que "hay muchos precios fijados por dólares paralelos o financieros con lo cual aspiramos que sea mas bajo que en otras situaciones. No se puede determinar cuánto, pero en terminos generales habrá un menor traslado a precios. Ya hay muchos precios fijados al financiero". Señaló que como política económica en general se tomaron medidas para mejorar el frente fiscal

Pero reconoció que "siempre hay costos que pagar. La suba de impuesto país tiene una implicancia fiscal positiva que implica menor financiamiento interno, menor expansión monetaria. Atacás por una mejor macroeconomía el fenómeno". Estimó que si bien se pega un "salto devaluatorio con un impacto inflación mayor, después baja bastante. Una mejor recaudación en la economia baja el déficit fiscal y se va compensando"

"La mejora fiscal creemos que va a compensar la baja de retenciones. Estos meses podemos acercarnos a una situacion mucho más equilibrada fiscalmente, si bien diciembre va a ser difícil, pero tener unos cuantos meses de mejora fiscal", señaló.. Inflación.. La fuente dijo que aspiran a que la inflación "no llegue a los dos digitos. Lo más importante es que si llega haya un patrón consistente de baja posterior. Si al no aumento de dólar hasta octubre le agregás políticas de ingreso en las empresas que vayan en línea con sus costos debido a la devaluación, si el tipo de cambio no aumenta y la infla no aumenta, llega un momento que van". Indicó que que se encuentran trabajando en medidas para "dar previsibilidad en los precios, que se ajusten a la realidad y evitar abusos"

Sostuvo que las empresas fueron convocadas a partir de los próximos días para trabajar en este sentido". Reconocen que al igual que lo hecho con el Impuesto País, se trabajará senderos compatibles con la verdadera estructura de costos de las empresas. "Sendero acorde con esta idea. Vislumbramos un pass trough más bajo. Hay que ver cuánto inciden los costos en cuanto a lo que venía subiendo. Los acuerdos de precios van a ser mucho más bajos que la devaluación". Señaló que "las empresas encuentran espacio para aumentar por los paralelos, aunque accedan al MULC". Aclaró que a diferencia de devaluaciones que tienden a querer licuar los salarios y tener que hacer un ajuste para bajar el salario real, como ocurrió en 2018-2019, ahora es "otro tipo de ajuste donde se atacan los altos márgenes empresarios inducidos por la brecha cambiaria y no requiere que baje el salario real.Vamos a incentivar que el poder de compra de los salarios no caiga". Reveló que se acordó con el FMI "contener las subas salariales del sector público. en el sentido que no se exceda y haya un descontrol, pero por lo fiscal".. Salarios y Tarifas.. En materia salarial, dijo que desde Economía acompañan la idea que la deberán transmitir los sindicatos y las empresas para que los acuerdos paritarios permitan un ajuste lógico

"Las paritarias son libres y que tengan la tranquilidad los trabajadores que se puede indexar los salarios", indicó

En materia de tarifas, recordó que "ya tuvieron su ajuste y hay que evaluar el impacto de la devaluación en el costo monómico"

Reconoció que para que no se desfasen los subsidios, habrá aumento de tarifas -no se sabe a quién ni cómo ni cuándo- de gas y luz, que tienen costos dolarizados, y al devaluar sube el costo en pesos

Será para que se mantengan los subsidios igual a los usuarios que ya pagan tarifa plena deberan subir tarifas. La cuestión de las naftas será parte de las negociaciones con las empresas fijándose la incidencia real

"Los acuerdos son voluntarios con las empresas, no obstante, habrá alguna clase de beneficio en términos de anticipos impositivos a diferirse (habrá incentivo para los importadores)", indicó. Con la liquidación de divisas por mayor exportación y la liquidación del agro ya sin sequía, confían en aumentarlas. "Estamos negociando aumentar lo que se pueda del desembolso

Conscientes que después haremos los repagos, pero es importante en el mientras tanto tenerlo en las reservas. La mejora macroeconómica estabilizara los tipos de cambio paralelos", confió.