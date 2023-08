El Ministerio de Economía dispuso la ampliación de la emisión de la Letra del Tesoro nacional intransferible en dólares con vencimiento el 16 de enero de 2033 por un monto de hasta valor nominal original US$ 2.305.953.548,86 que será colocada a la par al Banco Central (BCRA), a través de la resolución conjunta 40/2023 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda publicada hoy en el Boletín Oficial.

La misma precisó que la Lete colocada al BCRA devengará intereses, pagaderos semestralmente, en función de la tasa de interés que devenguen las reservas internacionales del Banco Central para el mismo período y hasta un máximo de la tasa SOFR TERM a un año más el margen de ajuste de 0,71513% menos un punto porcentual, aplicada sobre el monto de capital efectivamente suscrito.

El 13 de enero último, Economía emitió esta Lete en dólares con vencimiento a diez años que colocó al BCRA por US$ 7.132.655.012,39; el 16 de febrero la amplió en US$ 12.860.433,62 a través de la resolución conjunta 6/2023; y el 23 del mismo mes la volvió a expandir en US$ 17.849.809,36 por intermedio de la resolución conjunta 8/2023.

El 26 de julio hubo una nueva ampliación por $ 51.234.243,28 que sumada a la de hoy, el financiamiento del Central al Palacio de Hacienda aumentó a US$ 9.520.553.047,51. (Télam)