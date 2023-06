Funcionarios, legisladores y dirigentes oficialistas salieron a criticar al ex ministro de Economía del gobierno macrista Nicolás Dujovne por proponer invertir el swap de monedas con China en bonos, al acusarlo de estar "a favor de los negocios financieros" y la "timba". Por la mañana de este domingo, Dujovne había manifestado en su cuenta la red Twitter: "El Gobierno sostiene que se le puede dar cualquier uso a los yuanes del swap y que este mecanismo tiene un costo de financiamiento menor que el del FMI. ¿O sea que podrían vender los yuanes y comprar u$s 10.000 millones en T-Bills que rinden 5%? Supongo que lo harán mañana". El secretario de Finanzas, Eduardo Setti, explicó que el swap "permite incrementar la disponibilidad de divisas para el comercio exterior de nuestra economía, a la vez de contribuir a la estabilidad financiera y reducir la volatilidad de los mercados". Además, aclaró que no se trata de un instrumento "para hacer negocios financieros sino para aumentar exportaciones, generar empleo y fortalecer la economía real". Por sui parte, el secretario de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal, Jorge Neme, le preguntó en Twitter al ex ministro si estaba "¿Siempre pensando en la timba?"

Aseguró que al Swap lo van a utilizar en el gobierno "para fortalecer la actividad productiva y cuidar la estabilidad financiera"

"Protagonizaste un gobierno fracasado, centrado en la especulación y el endeudamiento. Lo que te corresponde es el silencio y pedir perdón", le espetó a Dujovne

En tanto, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, cuestionó a Dujovne por plantear "timbear o apostar plata de los argentinos y argentinas en el mercado financiero"

"Vamos a fortalecer la economía del país con mayor estabilidad económica. A eso apostamos nosotros. ¿Ustedes podrán alguna vez invertir sus prioridades y no arrancar pensando en la especulación y la timba? ¿Podrán alguna vez pensar primero en cómo se beneficia la mayoría?", añadió. De la misma manera se expresó la secretaria de Gestión de Transporte del Ministerio de Transporte de la Nación, Jimena López, quien le preguntó a través de Twitter si "la timba" que la aplica en su razonamiento es la misma que aplicó cuando se fugó "el préstamo del FMI que estamos haciendo magia para pagar". En tanto, el Jefe de Gabinete de Asesores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan Manuel Fernández Arocena, destacó que "Dujovne siempre está a favor de la especulación financiera y claramente en contra de la producción y el desarrollo nacional". "Así nos dejó y encima habla", agregó. También, el subsecretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, Luis Contigiani, planteó que a Juntos por el Cambio le "molesta un capitalismo capaz de crear valor, bienes, trabajo, desarrollo, innovación y solo quieren uno que no tenga límites para la especulación, la concentración y la fuga de capitales"

Por su parte, el diputado nacional Ramiro Gutiérrez, indicó que "los recursos qué hay que conseguir y volcar, entre otras cosas para cambiar la matriz productiva del país y recomponer una sociedad lastimada, son los que jamás invirtieron los ministros que nunca fueron". Asimismo, el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Rubén Eslaiman, le preguntó a Dujovne si sus declaraciones sobre swap fueron "como pseudo periodista o como el Ministro al que echaron por incompetente porque chocó la Economía fomentando la fuga de capitales"

"¿No le da vergüenza? Guarde silencio y siga timbeando a favor suyo y de sus amigos macristas y de la City!", afirmó. Eco/AMR NA