Dos empresas de capitales santafesinos se unieron para presentar ofertas en la licitación pública convocada por el Gobierno de la provincia para generar electricidad a través de cuatro plantas fotovoltaicas, lo que agregará 20 megavatios al sistema provincial a través de energías limpias, informaron hoy voceros oficiales.

Se trata de la producción de energía eléctrica a través de plantas fotovoltaicas en las zonas de Arrufó, San Guillermo, Firmat y San Javier, en el marco del programa Santa Fe Renovable, del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

La Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Coral Consultora en Energía S.A. e Itasol S.A., ambas de capitales santafesinos, presentó ofertas para los cuatro casos.

Por cada MWh generado en Arrufó, la UTE cotizó 71,36 dólares; en Firmat, U$S 72,45; en San Guillermo, U$S 73,73; y en San Javier, U$S 73,72.

En todos los casos las ofertas son más IVA y quedaron levemente por debajo del presupuesto oficial de la licitación pública, que fue de U$S 75,50.

La electricidad se generará a través de módulos de 5 MW fotovoltaicos en Arrufó, San Guillermo, Firmat y San Javier, aportando un total de 20 MW al sistema provincial en los corredores radiales de alta tensión del noroeste y suroeste.

El presidente de la EPE, Mauricio Caussi, dijo que “los objetivos principales son potenciar la infraestructura; reducir costos; mitigar el cambio climático a partir de la sustitución de combustibles fósiles; y desarrollar una innovadora cadena de valor dentro el territorio provincial”.

El funcionario destacó el trabajo de los equipos técnicos de la empresa estatal, "que lograron desarrollar los proyectos para abastecer con energía renovable zonas radiales de los corredores del sistema de alta tensión de la provincia".

(Télam)