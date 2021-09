El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, ratificó hoy la decisión del Gobierno nacional de llevar adelante "una política de acuerdo y diálogo social para garantizar el interés general" y planteó la necesidad de ordenar la relación entre "cabezas de ganando, consumo y exportación" a partir de la premisa de garantizar el acceso de los argentinos al consumo de carne.

"Nosotros somos el Estado y debemos bregar por el bien común y el interés general de la gente. Lo que la sociedad tiene que tener en claro es que el Poder Ejecutivo y este ministro van a defender los que es un bien publico cultural como lo es la carne para el argentino, con eficiencia en la productividad y con saldos exportables que permitan la relación que hay entre cabezas de ganado, consumo y exportación", dijo Domínguez esta mañana a Radio 10.

El ministro, que anoche anunció junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y gobernadores de provincias ganaderas, la reapertura de exportación de la vaca conserva y manufactura a China, enfatizó que la cadena producción-consumo-exportación deber ser "ordenado" y "ser muy claro porque (determinados sectores) mienten con la comunicación y terminan perjudicando al mas débil, porque en la Argentina la exportación no está cerrada".

"El año pasado superó todos los récords de exportaciones de carne y este año va estar entre los mas altos. Lo que no vamos a permitir es que esto comprometa el acceso de los argentinos al consumo", agregó.

Según datos de la cartera agropecuaria, 2020 cerró con un récord histórico de 903.197 toneladas exportadas, lo que significó una participación del sector externo del 29% en el total de la producción nacional.

En el período comprendido entre enero y agosto de este año, los despachos de carne sumaron 554.127 toneladas, y se prevé que 2021 concluya con un volumen total de 779.376 toneladas, equivalente al 25% del total producido.

Domínguez dijo que el vía libre dada a los envíos a China permitirá que 140.000 vacas que ya concluyeron su ciclo reproductivo y que no suelen ser consumidas en el país, puedan exportarse.

El ministro también rechazó la posibilidad de que esta medida desemboque en una suba en los precios internos, al poner de relieve que el stock total de animales es de 53,5 millones de cabezas, por lo que la provisión local está garantizada a valores normales.

No obstante, consideró que "Argentina viene exportando más de lo que puede. El saldo exportable, para que no salte la térmica es del 22%. El año pasado estuvo en el 29%. La única manera de garantizar el interés general es generar una relación entre la cantidad de vacas, el consumo y el saldo exportable", enfatizó el ministro.

"Eso se tiene que ordenar y a muchos no le gustará, pero tendrán que ordenarse a la política pública que fija el Gobierno que es el interés general. Yo no soy empleado de los frigoríficos, ni de los productores ni de las entidades. Somos esclavos de la voluntad popular y de lo que el Presidente me indicó. Y ahí vamos a estar, defendiendo el interés general", concluyó Domínguez.

Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que ayer participó de la reunión y que fue uno de los mandatarios que se pronunció a favor de flexibilizar las restricciones, consideró hoy que con el anuncio "se empezó a resolver un problema entre todos y ese es el camino positivo".

Al respecto, expresó que es "no solamente una buena noticia para el sector ganadero, sino para los trabajadores de la carne: la provincia (de Santa Fe) tiene 15.000 trabajadores de la carne, 5.000 en los frigoríficos dedicados al consumo y 10.000 en el mercado exportador", dijo en diálogo con periodistas acreditados en Casa Rosada.

Perotti dijo que "algunas de esas plantas, al no tener la faena dedicada a China, tenían menos días de faena y ello no significaba que haya despedidos, no se despidió a nadie en la provincia, pero sí hubo una caída de salarios y horas extras, y claramente con esto se va a dar una muy buena señal".

Por el lado del sector empresario, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC consideró como "un gran avance para volver a recuperar el porcentaje total de las exportaciones, dejando progresivamente de lado restricciones que afectaron las ventas al exterior".

En un comunicado, la cámara empresaria afirmó que "las exportaciones de carne están abiertas en la medida de las posibilidades del país" y aseguraron que las decisiones tomadas en las últimas horas "nos acercan hacia un mejor escenario".

"Esta apertura abre un camino de conciliación de posiciones que debe sostenerse y ampliarse para el progreso de todos", agregó la entidad.

Por último, el presidente de Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni, espera que el encuentro de ayer "sea el principio de un camino a andar para tratar de generar las soluciones que los productores necesitan y que, sin dudas, la liberación para exportar vacas de conserva a China ayuda a los sectores que necesitan de los fondos de la venta de estos animales para seguir produciendo". (Télam)