Los negocios por soja se ubicaron en torno a las 3,8 millones de toneladas en los primeros cuatro días de vigencia del "dólar soja" y las liquidaciones del sector ascendieron por encima de los US$ 1.500 millones producto de la medida.

Así lo marcó el director del Banco Central (BCRA), Agustín D'Attellis, quien sostuvo que “en los últimos días se está viendo un ingreso importante de divisas” a partir de la implementación de un tipo de cambio diferencial de $200 por dólar para el complejo oleaginoso solo por septiembre.

“La medida viene funcionando muy bien” porque “se esperaba cerca de US$ 1.000 millones en los primeros días y ya llevamos alrededor de US$ 1.500 millones, con lo cual, el resultado es positivo”, subrayó D'Attellis en referencia a una estimación de los primeros cuatro días de la semana.

No obstante, fuentes del sector explicaron que la cifra tras el cierre de la jornada de hoy permite estimar las liquidaciones de la semana por encima de los US$ 2.000 millones, aunque las cifras se consolidan al día siguiente de las operaciones.

En esta línea, D'Attellis agregó que "el objetivo para el mes está más o menos en los US$ 5.000 millones y se puede estimar que no va a haber ningún problema para poder cumplirlo”.

Así, el directivo del Central expresó que “esa es una buena noticia porque quita presión al mercado cambiario, de hecho, ya se vio que la brecha empezó a ajustarse un poco, pues los dólares alternativos se empezaron a caer”, además de "quitar presión inflacionaria y dar certidumbre”.

De todas formas, D’Attellis puntualizó que “este beneficio para exportadores tiene un costo”.

“Para que a lo largo de este mes ingresen esos dólares que necesitamos para ordenar la macroeconomía, el Tesoro está cubriendo el diferencial entre los $ 140 del dólar oficial y los $ 200 de esta ventana durante septiembre con un bono en dólares con un plazo a 10 años”, explicó.

Al respecto, el economista planteó que “se está asumiendo un costo para contar con esos dólares y ordenar la macroeconomía, que les genera un beneficio a este sector, pero no se va a permitir que sigan acumulando stocks y utilizando créditos a tasas reales negativas para financiar la producción”.

“Les decimos que aprovechen esta ventana de oportunidad y vendan esa producción, es decir, liquiden esos dólares”, concluyó.

En cuanto a los negocios registrados ayer por soja, se registraron nuevas operaciones por 680.000 toneladas tanto en contratos de compraventa nuevos como fijaciones de operaciones concertadas antes del jueves, por lo que en primeros cuatro días de vigencia del cambio diferencial de $200 por dólar para el complejo oleaginosa, ascendió 3,8 millones de toneladas, informó la Bolsa de Comercio de Rosario.

Los contratos nuevos de compraventa concertados el mismo jueves totalizaron en 232.593 toneladas, con un valor promedio de $ 67.506, una leve retracción de 1,9% respecto al valor promedio negociado el día anterior.

Por su parte, las fijaciones de operaciones concertadas con anterioridad al miércoles por 126.022 toneladas, arribaron a un valor promedio $ 67.114 la tonelada.

Con relación a los negocios pactados en dólares estadounidenses, los contratos de compraventa de soja concertados el jueves registraron un valor promedio de US$ 381 la tonelada, por un volumen de 8.199 toneladas, en tanto que se anotaron fijaciones por 30.383 toneladas a un valor promedio de US$ 347.

Hoy al cierre de las operaciones en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el valor ofertado por los compradores fue de $68.500 la tonelada, mientras que no se realizaron negocios en dólares.

En cuanto al mercado de referencia de Chicago, la oleaginosa concluyó la última jornada de la semana con subas en sus cotizaciones.

El contrato de septiembre de la oleaginosa subió 1,27% (US$ 6,89) hasta los US$ 547,21 la tonelada, a la vez que el de octubre lo hizo por 1,89% (US$ 9,65) para concluir la jornada a US$ 518,91 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en compras de oportunidad y cobertura de posiciones cortas por parte de los fondos de inversión, sumado a la suba en el precio del petróleo.

No obstante, las perspectivas pesimistas de una posible recesión limitaron las ganancias.

Sus subproductos acompañaron la tendencia alcista del poroto, con una mejora en el aceite del 2,01% (US$ 30,64) hasta los US$ 1.548,72 la tonelada, mientras que la harina lo hizo por 3,06% (14,44) y se ubicó en US$ 486 la tonelada. (Télam)