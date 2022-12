La liquidación de divisas de las agroexportadoras por el denominado "Dólar soja II" ya superaron los US$ 1.200 millones. Los datos corresponden a los primeros siete días hábiles de vigencia del Programa de Incremento Exportador, con lo cual se alcanzó más de un tercio de los US$ 3.000 millones comprometidos por el sector, al que se le reconoce un dólar de 230 pesos.

Los productores de soja comercializaron más de 280.000 toneladas y así superaron los 2,3 millones desde que el 28 de noviembre se reabrió el Programa de Incremento Exportador, que implementa un tipo de cambio de $ 230 por dólar para las exportaciones de la oleaginosa hasta el 31 de diciembre próximo.

MIRÁ TAMBIÉN Asociación civil obtuvo oferta récord de $1.400 millones en colocación de un bono social

La medida fue acordada con los principales complejos exportadores, que se comprometieron a liquidar soja y derivados por, al menos, US$ 3.000 millones. Con la cantidad liquidada en una cuarta parte del período en que estará abierto el dólar soja, es posible que, al igual que en la primera edición, se supere ampliamente la cifra comprometida.

La medida fue acordada con los principales complejos exportadores, que se comprometieron a liquidar soja y derivados por, al menos, US$ 3.000 millones.

En la primera edición, realizada en septiembre pasado, los agroexportadores se comprometieron a liquidar US$ 5.000 millones, y terminaron generando ventas por US$ 8.125 millones, un 71% más. Las agroexportadoras ingresaron entre lunes y martes de esta semana al mercado de cambios local US$ 250 millones. De este total, el Banco Central absorbió poco más de la mitad para engrosar las reservas monetarias.

MIRÁ TAMBIÉN Argentina y Paraguay avanzan con acuerdos de interconexión de fibra óptica

El precio al productor mejoró de forma sustancial al pasar de $84.000 a $86.500, es decir, un aumento de 3% en una semana, sobre el incremento de 23,5% que se produjo casi de inmediato cuando se inició el Programa. En pocos días la tonelada de soja pasó de $68.000 a $86.500, con una mejora para el productor de 27,2%.

El valor de la tonelada de la oleaginosa en dólares pasó de pagarse u$s375 a u$s405, con un incremento del 8% en una semana. De acuerdo con las cifras de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el lunes se vendieron 262.152 toneladas de soja, con lo cual totalizan 2.106.327 desde el lunes 28 de noviembre.

A este ritmo, los productores podrían llegar a casi la totalidad de los 10 millones de toneladas que se estima aún conservan en los silos. Con relación a los negocios pactados en dólares, los contratos de compraventa de soja registraron un valor promedio de US$ 404,69 por un volumen de 8.401 toneladas.

En lo que va del año, la liquidación de divisas producto de las exportaciones de cereales y oleaginosas alcanzó los US$ 36.800 millones entre enero y noviembre, lo que significó un aumento de 23% en comparación con el mismo período de 2021. Es el máximo nivel histórico alcanzado por el sector, según las cifras de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales. Es probable que en todo 2022 se vayan a liquidar más de US$ 40.000 millones. JC/AMR NA