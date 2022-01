La Asociación de Distribuidoras de Gas (Adigas) aseguró hoy que "debe atenderse la necesidad de mayores ingresos" de las distribuidoras ya que "si se aumenta solamente el precio del gas, se puede ver afectada la sostenibilidad de todo el sector", al intervenir en la audiencia pública convocada por la Secretaría de Energía para discutir los nuevos precios del gas.

En su intervención, el director ejecutivo de Adigas, Daniel Martini, señaló que "a lo largo de los 30 años de sus licencias, las distribuidoras de gas natural por redes han visto deteriorarse sus ingresos, mientras simultáneamente crecía la incidencia del precio de producción del gas en la factura final que pagan los usuarios".

"En la actualidad, las empresas socias de Adigas reciben menos de la cuarta parte (24%) del valor que pagan los usuarios residenciales y apenas un 7% de lo que paga una PYME, siendo que el precio de la producción del gas ocupa un 39% y 56% respectivamente", agregó Martini.

En ese sentido, la autoridad de la entidad que nuclea a las empresas distribuidoras de todo el país advirtió que "si se consolida esta tendencia con las decisiones que van a tomarse en materia tarifaria, puede afectarse la sostenibilidad de toda la cadena de valor de la industria".

Asimismo, la entidad planteó que, en un escenario de incremento en el precio del gas PIST del 91%, "se podría llegar al extremo que el precio del gas crezca al 55% de la factura de los usuarios residenciales y al 71% de la factura de las Pymes, reduciendo la participación de las distribuidoras al 17% y a sólo el 4%, respectivamente".

Por último, se destacó que "aunque se aplique y reconozca correctamente el principio del pass through para el traslado a usuarios finales de los aumentos del gas PIST, las distribuidoras podrían sufrir sobrecostos superiores a los $7.800 millones durante 2022, que no podrían ser compensados, por variables como incobrables, comisiones de cobranza y gas no contabilizado", detalló Adigas.

La cadena de valor del gas natural está conformada por las empresas productoras, las transportadoras y las distribuidoras.

En la audiencia de hoy, la Secretaría de Energía presentó un informe para considerar qué porción del precio de gas natural en boca de pozo tomará a su cargo el Estado nacional a través de subsidios, una de las principales variables para definir el nuevo valor de las tarifas del servicio.

El propósito del Gobierno, expresado desde mediados del año pasado, es el de aprobar incrementos segmentados acordes al poder adquisitivo de los usuarios y que tengan un impacto en la tarifa del consumidor final inferior a la inflación prevista del 33% para todo 2022, según el proyecto de Presupuesto que no fue aprobado por la oposición en el Congreso. (Télam)